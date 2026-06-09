¿Estás buscando empleo?: Meganoticias Alerta lanza su nueva sección "Match Laboral" con varias ofertas disponibles

09 jun. 2026 - 17:00 hrs.

El desempleo en Chile escaló a un 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026, su nivel más alto en casi cinco años. Una cifra que se traduce en miles de familias buscando activamente una fuente de ingresos. Es en ese contexto que Meganoticias Alerta lanzó el "Match Laboral", una nueva sección del noticiero que busca hacer algo concreto frente a esa realidad: conectar en pantalla a quienes necesitan trabajo con las empresas y municipios que tienen vacantes disponibles.

La iniciativa no se queda en estadísticas. A través de despachos en terreno, la periodista Daniela Valdés recorrió una feria de empleo en la comuna de Quilicura. La idea, como lo resumió "Sepu", es simple: "Acá buscamos pega, acá encontramos pega".

Feria en Quilicura: más de 350 vacantes disponibles

En el Mall Arauco de Quilicura, la municipalidad —a través de su Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)— montó una feria de reclutamiento con la participación de varias empresas. La alcaldesa Paulina Bobadilla estuvo presente y destacó que esta instancia se realiza de lunes a viernes en la oficina permanente, pero que ese día se amplió con toldos exteriores por la alta demanda.

La convocatoria generó largas filas de vecinos. Algunos llevaban semanas sin trabajo, otros meses e incluso años buscando empleo.

¿Qué ofertas laborales están disponibles?

Durante la sección, se dieron a conocer algunas de las ofertas disponibles:

Empresa de transportes Vigo (Grupo Yedimar) — Conductores de buses para la minería

Requisitos: licencia de conducir A2 u A3, mínimo 3 años de experiencia en transporte, hoja de vida sin anotaciones negativas y salud compatible con el trabajo. Contacto: seleccion.industrial@viggo.cl

Departamento de Salud de Quillota — Médicos y médicas

Jornadas disponibles de 11, 22, 33 y 44 horas semanales. Requisitos: certificado de título, tener rendido y aprobado el EUNACOM, estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores de Salud y disponibilidad inmediata. Contacto: trabajeconnosotros@saludquillota.cl

Otros puestos disponibles en la feria de Quilicura

Entre las pantallas también se mostraron vacantes de guardia de seguridad (con curso OS10), operador de cajero, reponedor part time (remuneración aproximada de $280.000 con turnos rotativos), prevencionista de riesgos ($800.000, lunes a jueves de 9:00 a 19:00 y viernes hasta las 16:00), maestro de cocina ($650.000, con cupos para personas con discapacidad) y mecánico industrial con licencia clase B ($750.000, disponible también para adultos mayores).

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