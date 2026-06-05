Pontificia Universidad Católica está en búsqueda de trabajadores: Revisa las vacantes y cómo postular

05 jun. 2026 - 18:00 hrs.

La Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) mantiene un flujo constante de reclutamiento para incorporar nuevos talentos a sus diversas facultades, centros de investigación y sedes académicas.

Para canalizar estas oportunidades de manera eficiente y transparente, la universidad utiliza la red de portales asociados a Trabajando.cl, donde publica ofertas orientadas tanto a profesionales con amplia trayectoria como a personal técnico y administrativo.

A continuación, te entregamos un listado detallado con vacantes de empleo recientes que la Pontificia Universidad Católica de Chile mantiene disponibles en su portal de postulación.

Las vacantes de empleo disponibles

Coordinador/a de Diseño y Gestión de Productos y Servicios (Centro de Innovación UC Anacleto Angelini)

Cargo enfocado en la articulación, planificación y gestión de nuevos proyectos y servicios tecnológicos dentro de la comuna de Macul.

Ingeniero/a TI – Área Observabilidad y Automatización Operativa

Profesional responsable de diseñar, implementar y monitorear plataformas informáticas críticas para asegurar la continuidad operacional de los sistemas de la universidad.

Jefe/a de Compras (Dirección de Presupuesto y Finanzas)

Vacante destinada a la gestión eficiente, estratégica y transparente de los procesos de adquisición y abastecimiento centralizado en la sede de Santiago.

Ingeniero/a de Plataformas TI

Puesto especializado en administrar, evolucionar y optimizar la infraestructura de servidores y automatización operativa en el Campus San Joaquín (Macul).

Asistente Administrativo/a (Centro de Investigación Clínica UC - CICUC)

Cargo enfocado en labores de soporte general, control financiero y de contabilidad general. Ideal para técnicos en administración de empresas o contadores generales.

Coordinador/a de Comunicaciones (Facultad de Matemáticas)

Encargado(a) del diseño, difusión de prensa, gestión de redes sociales y coordinación integral de la estrategia de comunicación de la facultad en jornada completa.

Asistente Profesional de Alianzas Institucionales (Preuniversitario UC - Sede Temuco)

Vacante de media jornada (22 horas semanales) orientada a la representación, posicionamiento y gestión de convenios en la región de La Araucanía.

Coordinador/a Gestor de Eventos (Centro de Innovación UC Anacleto Angelini)

Encargado(a) de coordinar, producir y ejecutar la logística de los encuentros, seminarios y actividades corporativas del centro.

Académico(a) Docente de Contabilidad (Especialidad Tributaria)

Convocatoria de jornada completa para integrarse a la planta docente de la universidad, orientada al desarrollo de cátedras en el área impositiva y de auditoría.

Jefe/a de Formación y Seguimiento (Escuela de Graduados)

Profesional responsable de coordinar los programas e iniciativas de postgrado en Santiago, realizando seguimiento a las mallas curriculares y al progreso de los estudiantes de doctorado.

¿Cómo postular?

Para postular a cualquiera de estas plazas o explorar nuevas alternativas en tiempo real, tienes que ingresar al enlace oficial de la universidad en la plataforma: Trabajando.cl - Pontificia Universidad Católica de Chile (haz clic aquí).

Una vez en el sitio, podrás utilizar los filtros avanzados por área, tipo de jornada o región. Para postular, pulsa el botón "Postular" en el aviso de tu interés.

Luego, inicia sesión con tu cuenta de Trabajando.cl o regístrate si aún no tienes usuario. Finalmente, completa tu currículum digital.

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