PF busca trabajadores en distintas regiones del país: Revisa las ofertas laborales disponibles
- Por Vicente Guzmán
PF Alimentos, o simplemente PF, es una de las empresas alimenticias más reconocidas de Chile y actualmente mantiene abiertas diversas ofertas laborales para quienes buscan una nueva oportunidad de trabajo.
La compañía cuenta con vacantes en distintas áreas y ciudades del país, considerando cargos operativos, técnicos, administrativos y profesionales, por lo que existen alternativas para postulantes con distintos niveles de experiencia.
¿Cuáles son las ofertas laborales de PF?
A continuación, te mostramos algunas de las 54 ofertas laborales que actualmente tiene disponibles PF:
- Vendedor cobrador - La Serena, Región de Coquimbo.
- Operario multifuncional - Renca, Región Metropolitana.
- Vendedor food service - Santiago, Región Metropolitana.
- Vendedor cobrador - Talca, Región del Maule.
- Vendedor cobrador (reemplazo) - Osorno, Región de Los Lagos.
- Técnico de mantenimiento mecánico - Talca, Región del Maule.
- Guardia de seguridad - San Bernardo, Región Metropolitana.
- Operario multifuncional (turno noche) - Renca, Región Metropolitana.
- Operario multifuncional (turno noche) - Chillán, Región de Ñuble.
- Vendedor cobrador - Los Ángeles, Región del Biobío.
¿Cómo postular a las ofertas laborales de PF?
Para postular a cualquiera de los cargos disponibles, debes ingresar al portal de empleos de PF Alimentos en la plataforma Trabajando.cl.
Dentro del sitio podrás ordenar las propuestas laborales por fecha de publicación y filtrar por ubicación, sueldo, cargo y jornada.
Al dar clic en cada oferta, podrás revisar los requisitos de cada puesto, las funciones asociadas al cargo, la ubicación, jornada laboral y otros antecedentes relevantes para el proceso de selección.
Si alguna oferta es de tu interés, solo debes seleccionar la vacante correspondiente y hacer clic en la opción para postular. Posteriormente, el sistema te solicitará completar antecedentes personales, experiencia laboral y otros datos necesarios para continuar con el proceso. Es posible que debas adjuntar tu CV.
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