PF busca trabajadores en distintas regiones del país: Revisa las ofertas laborales disponibles

04 jun. 2026 - 18:00 hrs.

PF Alimentos, o simplemente PF, es una de las empresas alimenticias más reconocidas de Chile y actualmente mantiene abiertas diversas ofertas laborales para quienes buscan una nueva oportunidad de trabajo.

La compañía cuenta con vacantes en distintas áreas y ciudades del país, considerando cargos operativos, técnicos, administrativos y profesionales, por lo que existen alternativas para postulantes con distintos niveles de experiencia.

¿Cuáles son las ofertas laborales de PF?

A continuación, te mostramos algunas de las 54 ofertas laborales que actualmente tiene disponibles PF:

Vendedor cobrador - La Serena, Región de Coquimbo.

- La Serena, Región de Coquimbo. Operario multifuncional - Renca, Región Metropolitana.

- Renca, Región Metropolitana. Vendedor food service - Santiago, Región Metropolitana.

- Santiago, Vendedor cobrador - Talca, Región del Maule.

- Talca, Región del Maule. Vendedor cobrador (reemplazo) - Osorno, Región de Los Lagos.

(reemplazo) - Osorno, Región de Los Lagos. Técnico de mantenimiento mecánico - Talca, Región del Maule.

- Talca, Región del Maule. Guardia de seguridad - San Bernardo, Región Metropolitana.

- San Bernardo, Región Metropolitana. Operario multifuncional (turno noche) - Renca, Región Metropolitana.

(turno noche) - Renca, Región Metropolitana. Operario multifuncional (turno noche) - Chillán, Región de Ñuble.

(turno noche) - Chillán, Región de Ñuble. Vendedor cobrador - Los Ángeles, Región del Biobío.

¿Cómo postular a las ofertas laborales de PF?

Para postular a cualquiera de los cargos disponibles, debes ingresar al portal de empleos de PF Alimentos en la plataforma Trabajando.cl.

Dentro del sitio podrás ordenar las propuestas laborales por fecha de publicación y filtrar por ubicación, sueldo, cargo y jornada.

Al dar clic en cada oferta, podrás revisar los requisitos de cada puesto, las funciones asociadas al cargo, la ubicación, jornada laboral y otros antecedentes relevantes para el proceso de selección.

Si alguna oferta es de tu interés, solo debes seleccionar la vacante correspondiente y hacer clic en la opción para postular. Posteriormente, el sistema te solicitará completar antecedentes personales, experiencia laboral y otros datos necesarios para continuar con el proceso. Es posible que debas adjuntar tu CV.

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