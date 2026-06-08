¿Te interesa trabajar en el Estado?: Ministerio de Desarrollo Social ofrece vacantes con sueldos que superan los $2 millones

08 jun. 2026 - 18:00 hrs.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es un órgano del Estado que, mediante herramientas como el Registro Social de Hogares, detecta a los hogares más vulnerables para otorgarles beneficios o asignarlos a programas de ayuda socioeconómica.

Para cumplir con su importante rol, la entidad abrió un amplio abanico de ofertas laborales para cargos que se desempeñan en distintas regiones del norte, centro y sur del país, incluyendo comunas de la Metropolitana.

Se trata de una buena oportunidad para aquellas personas que están buscando un empleo, ya que algunas de las vacantes ofrecen salarios sobre los $2 millones.

¿Qué ofertas laborales tiene el Ministerio de Desarrollo Social?

Considerando la última actualización del portal Empleos Públicos, la cartera de Estado tiene ocho vacantes que aún están con su proceso de postulación abierto. Estas son:

Monitor de Protección Especializada (Punta Arenas): $1.036.481.

Coordinador Programa FAE AADD (Valparaíso): $2.459.951.

Abogado (Santiago): $2.203.290.

Conductor de Residencia Familiar (Valparaíso): $873.815.

Asistente de Residencia Familiar (Rancagua): $716.012.

Técnico en Enfermería Dirección Regional (Rancagua): $779.154.

Tutor Diurno de Protección Especializada (Providencia): $818.341.

Técnico Nivel Superior en Enfermería de Residencia Familiar (Iquique): $958.450.

¿Cómo postular para trabajar en Desarrollo Social y Familia?

El listado completo de los avisos laborales está en el sitio web Empleos Públicos. Para conocer las vacantes, en el buscador de la plataforma se debe escribir "Ministerio de Desarrollo Social y Familia" y hacer clic en las que se despliegan.

Una vez que se encuentre la oferta de interés, el usuario debe pinchar el botón "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con el RUT y la contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

Cada una de las oportunidades anteriormente enlistadas tienen fechas límite de postulación: algunas están abiertas hasta el 15 de junio. Por lo tanto, se recomienda hacer la solicitud del cargo con anticipación.

Todo sobre Ofertas Laborales