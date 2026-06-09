Giro dramático en elecciones en Perú: Keiko Fujimori pasaría a la delantera tras conteo de votos en el extranjero

09 jun. 2026 - 22:48 hrs.

¿Qué pasó?

Las elecciones presidenciales en Perú continúan ofreciendo un escenario de máxima tensión e incertidumbre tras una jornada de infarto.

Luego de un vertiginoso recuento de votos en el que el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, logró rebasar temporalmente a la derechista Keiko Fujimori, nuevos análisis y modelos matemáticos de la consultora Ipsos anticipan un nuevo y definitivo vuelco en el resultado debido al peso del sufragio en el exterior y a la revisión de las actas impugnadas.

Actualmente, con solo un 3% de los votos por escrutar, Sánchez se sitúa con un ajustado 50,1% frente al 49,9% de Fujimori, lo que se traduce en una brecha mínima de apenas 40.000 sufragios, pero no todo está terminado.

El factor clave: voto exterior y actas impugnadas

A pesar de la actual ventaja matemática de la izquierda, las proyecciones estadísticas revelan que el resultado final podría revertirse en las próximas horas. La clave de este nuevo vuelco radica en el ingreso de las boletas del extranjero, un bolsón electoral que históricamente ha mostrado una fuerte tendencia favorable hacia las candidaturas de centroderecha y que, en esta ocasión, se anticipa vital para el repunte definitivo de Fujimori.

A esto se suma la gran cantidad de votos que se encuentran observados o impugnados. Estas actas, que requieren una revisión minuciosa bajo estrictos criterios legales y administrativos, albergan miles de voluntades que podrían ser adjudicadas a la líder de Fuerza Popular una vez resueltas las controversias en las instancias electorales correspondientes.

Una incertidumbre que se prolonga

Debido a que las actas finales del extranjero ingresan a cuentagotas y los votos impugnados deben atravesar un proceso de validación en dos instancias legales independientes antes de sumarse formalmente a las plataformas de la oficina electoral peruana, especialistas estiman que la resolución definitiva de los comicios no se dará a conocer durante la presente semana.

Este retraso técnico prolongará la atmósfera de incertidumbre política, alimentando la polarización y la odiosidad dentro de la ciudadanía de un país fuertemente dividido en las urnas.

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