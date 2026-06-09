Keiko Fujimori piensa en mejorar la seguridad junto a Chile: "Espero hablar con el Presidente Kast después de culminado el conteo"

09 jun. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Las elecciones presidenciales en Perú continúan marcadas por una estrecha diferencia en el escrutinio entre los dos candidatos que que se midieron el domingo en la segunda vuelta: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En medio de este escenario, la candidata presidencial Keiko Fujimori fue consultada por Meganoticias sobre el interés que existe en Chile por los resultados y por eventuales puntos de coincidencia con las políticas impulsadas por el Presidente José Antonio Kast, especialmente en materias como migración irregular y control fronterizo.

"Creo que para los próximos años deberíamos tomar decisiones conjuntas para enfrentar este tipo de flagelos", respondió Fujimori en referencia a las problemáticas de seguridad.

La respuesta de Keiko sobre Chile y la seguridad

Según los datos entregados por el organismo electoral peruano, Roberto Sánchez mantiene una ventaja superior por cerca de 26 mil votos sobre Fujimori, con más del 95% de las actas contabilizadas.

Ante la consulta sobre qué mensaje entregaría a los chilenos, Fujimori señaló: "Espero poder hablar con el Presidente Kast después de culminado el conteo y que tengamos un resultado mucho más claro", expresó.

La candidata también abordó los desafíos comunes en materia de seguridad que indicó que enfrentan distintos países de la región.

"Pero lo que tenemos que hacer, no solamente con Chile, sino con todos los países de la región, el tema de la inseguridad es algo que ha venido afectando a varios países, incluido Ecuador, Colombia, el Perú y Chile", afirmó.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en acciones coordinadas entre los distintos gobiernos: "Sí, creo que para los próximos años deberíamos tomar decisiones conjuntas para enfrentar este tipo de flagelos", sostuvo.

En tanto, con gran parte de las actas ya contabilizadas, la distancia entre ambos postulantes a la presidencia de Perú sigue siendo reducida.

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