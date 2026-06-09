Bioparque Buin Zoo: Estos son los precios y horarios para vacaciones de invierno

09 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Las vacaciones de invierno en Chile ya se acercan, y entre las opciones más populares aparece el Bioparque Buin Zoo, uno de los recintos de conservación animal más importantes del país y que recibe a visitantes de distintas regiones durante todo el año.

Ubicado en la comuna de Buin, en la Región Metropolitana, el recinto alberga cientos de especies de animales y ofrece una experiencia educativa que combina entretención, conservación y contacto con la naturaleza.

Además de recorrer sus distintos hábitats y conocer especies provenientes de diversos continentes, los visitantes pueden aprender sobre el trabajo de protección de la biodiversidad que desarrolla el parque.

¿Cuáles son los horarios del Buin Zoo?

Durante esta temporada, el Bioparque Buin Zoo funciona con los siguientes horarios:

Martes a viernes: 09:30 a 17:30 horas.

horas. Sábados, domingos y festivos: 09:30 a 18:00 horas.

Desde el recinto recomiendan planificar la visita con anticipación para aprovechar al máximo la experiencia y recorrer sus distintos sectores durante la jornada.

Precios de las entradas

Las entradas deben adquirirse exclusivamente a través de internet, ya que actualmente no existe venta presencial en boleterías.

Los valores vigentes son:

Adultos (15 a 59 años): $15.990

Niños (más de 90 centímetros y hasta 14 años ): $13.990

): $13.990 Adultos mayores (60 años o más): $6.990

(60 años o más): $6.990 Menores de 90 centímetros: Entrada gratuita

Desde el parque recuerdan que la compra anticipada permite asegurar cupos y evitar aglomeraciones en el acceso.

Mucho más que un zoológico

Uno de los aspectos que distingue al Buin Zoo es su transformación hacia el concepto de bioparque. A diferencia de los zoológicos tradicionales, este modelo busca no solo la conservación de especies animales, sino también la protección de ecosistemas completos y la relación entre flora, fauna y seres humanos.

Según explican desde la institución, su propósito es promover la comprensión de la biodiversidad e impulsar soluciones sostenibles para que la naturaleza y las personas puedan coexistir de mejor manera.

Actualmente, el Bioparque Buin Zoo desarrolla distintos proyectos de conservación y rescate de especies, tanto dentro como fuera de Chile.

Cómo comprar entradas y apoyar la conservación

Las entradas pueden adquirirse únicamente a través de la plataforma web oficial del parque.

Al momento de comprar los tickets, los visitantes también tienen la opción de aportar $250 adicionales por entrada para colaborar con el proyecto de conservación del Zorro de Darwin, especie considerada una de las más amenazadas del país.

La totalidad de ese aporte es destinada a la Fundación Buin Zoo, que lidera uno de los programas de conservación en terreno más importantes para la protección de esta especie.

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