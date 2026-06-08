Museo Interactivo Mirador (MIM): Horarios y cómo conseguir entradas

08 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Las vacaciones de invierno están cada vez más cerca y muchas familias ya comienzan a buscar panoramas para disfrutar con niños y adolescentes. Entre las alternativas más populares aparece el Museo Interactivo Mirador (MIM), uno de los espacios educativos y recreativos más visitados del país.

Ubicado en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana, el recinto ofrece una experiencia que combina ciencia, tecnología, arte y aprendizaje a través de cientos de módulos interactivos diseñados para todas las edades.

Con más de dos décadas de historia, el MIM se ha consolidado como uno de los panoramas imperdibles para quienes buscan actividades entretenidas y educativas durante el receso escolar.

¿Cuánto cuestan las entradas al MIM?

Actualmente, el valor de las entradas es el siguiente:

Entrada general para adultos (entre 18 y 59 años): $8.500.

Entrada para niños , estudiantes y adultos mayores: $7.500.

, estudiantes y adultos mayores: $7.500. Menores de 2 años: ingreso gratuito.

Desde el museo recuerdan que los menores de 14 años deben ingresar obligatoriamente acompañados por un adulto mayor de edad.

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada a través del sitio web oficial del Museo Interactivo Mirador.

Desde la institución recomiendan privilegiar la compra online, especialmente durante períodos de alta demanda como las vacaciones de invierno.

Además, advierten que si en el sistema no aparecen tickets disponibles, significa que estos se encuentran agotados para la fecha seleccionada.

Aunque existe una cantidad limitada de entradas presenciales, el museo no garantiza disponibilidad durante la jornada de visita.

Horarios de funcionamiento del MIM

El recinto opera en los siguientes horarios:

Lunes: cerrado.

Martes: 9:30 a 13:30 horas.

Miércoles a viernes: 9:30 a 17:30 horas.

Sábados, domingos y festivos: 10:00 a 18:00 horas.

El museo informó que los visitantes pueden ingresar en cualquier momento dentro de la jornada correspondiente al día de su ticket.

Un museo con más de 300 experiencias interactivas

Inaugurado en marzo de 2000, el Museo Interactivo Mirador fue el primer museo interactivo de acercamiento a la ciencia en Chile.

El recinto se encuentra emplazado en un parque de 16 hectáreas y cuenta con cerca de 300 módulos interactivos distribuidos en 15 salas temáticas.

Las exhibiciones abordan distintas áreas del conocimiento, permitiendo que niños, jóvenes y adultos aprendan mediante la experimentación directa.

¿Qué se puede ver en el MIM?

Entre las principales atracciones destacan espacios dedicados a:

Matemáticas.

Energía .

. Universo y astronomía.

Percepción y cerebro.

Arte y tecnología.

Hongos y naturaleza.

Física y fenómenos naturales.

Cada una de las salas invita a los visitantes a interactuar con los contenidos, transformando el aprendizaje en una experiencia práctica y entretenida.

Por esta razón, el MIM se mantiene como uno de los panoramas favoritos para las vacaciones de invierno, ofreciendo una alternativa ideal para combinar diversión, conocimiento y actividades familiares en Santiago.

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