Expogame 2026: ¿Cuándo es el evento y cómo comprar las entradas?

02 jun. 2026 - 20:04 hrs.

La cuenta regresiva para el evento más esperado por la comunidad geek en Chile ya ha comenzado. En su edición número 19, Expogame 2026 regresa con todo bajo el concepto "Más allá del juego", prometiendo transformar la tradicional feria de videojuegos en un ecosistema de entretenimiento interactivo sin precedentes.

Si eres fanático del gaming, el streaming, el cosplay y la cultura pop, saca tu agenda y prepárate para tres días llenos de emoción.

¿Cuándo y dónde se realizará la Expogame 2026?

El evento que reúne a miles de fanáticos se tomará la capital durante el segundo semestre de este año. Las coordenadas oficiales son:

Fechas: Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026.

Lugar: Centro Cultural Estación Mapocho, Santiago.

Invitados estelares internacionales

Para esta edición, el festival confirmó a dos de las figuras más influyentes del entretenimiento digital de habla hispana:

El Marian a: el gigantesco streamer mexicano, que cuenta con más de 9 millones de suscriptores, se presentará en el escenario principal y protagonizará un exclusivo Meet & Chill el sábado 3 de octubre para compartir directamente con su comunidad.

a: el gigantesco streamer mexicano, que cuenta con más de 9 millones de suscriptores, se presentará en el escenario principal y protagonizará un exclusivo Meet & Chill el sábado 3 de octubre para compartir directamente con su comunidad. Keyblade: el reconocido artista español, famoso por sus icónicas "Épicas Batallas de Rap del Frikismo" y con más de 7 millones de suscriptores, se tomará el escenario el domingo 4 de octubre con un show cargado de música inspirada en anime y videojuegos.

Expogame / Instagram oficial

Gamificación, torneos y Cosplay Pass

La gran novedad de este año es la renovación del Pasaporte Expogame y su aplicación oficial. Los asistentes podrán cumplir misiones en zonas gamificadas, farmear "Cristales Expogame" y canjear premios en el Expogame Center.

Además, los jugadores más competitivos podrán participar en Expogame Champions, donde los mejores cuatro "farmeadores" del evento se enfrentarán en vivo el domingo 4 de octubre por un pozo de $1.000.000 de pesos.

¿Te gusta el cosplay? El evento contará nuevamente con el Cosplay Pass, el cual otorgará ingreso liberado a quienes cumplan con los requisitos entre las 13:00 y las 15:00 horas, además de descuentos para quienes ingresen más tarde.

Venta de entradas y precios especiales

Las entradas para Expogame Chile 2026 ya se encuentran disponibles de forma exclusiva a través del sistema Puntoticket.com (pincha aquí).

Hay varias opciones de entrada:

Pase diario y abono general (para los 3 días).

Entradas SWAG y pases para experiencias VIP como el Meet & Chill.

Promoción SQUAD (4x3): Una excelente opción para comprar cuatro entradas pagando solo tres, válida tanto para Pases Diarios como para Abonos Generales.

La preventa de entradas estará disponible hasta el próximo 30 de agosto o hasta agotar stock. ¡Asegura la tuya antes de que se acaben!

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