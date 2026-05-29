Cadena de comida rápida más grande de China llega a nuestro país: Conoce de qué se trata la propuesta
- Por Paz Morales
La cadena china de comida rápida YGF Malatang, que cuenta con sucursales en 27 países, sumó una nueva ubicación en Santiago.
Se trata de segundo local que se abre en Sudámerica, luego de que llegara a Brasil en 2024.
La franquicia lleva por nombre la preparacion que la volvió polular, el malatang, un tipo de sopa picante que se originó en el país asiático.Ir a la siguiente nota
¿Cómo es la nueva sucursal en Chile?
El local está ubicado en el centro de Santiago, en la calle Catedral 1292.
Dentro de las diversas opciones para armar tu plato se encuentran carnes, mariscos, fideos, tofu y verduras, que luego son cocinadas en un aromático caldo.
En ese último aspecto también se ofrecen tres opciones distintas: caldo clásico de hueso res con hierbas, el caldo de tomate agridulce e incluso una versión sin sopa.
Su precio es de $2.190 cada 100 gramos, con un gasto estimado desde $5.000 a $10.000 por persona.
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