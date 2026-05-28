Adulta mayor fue baleada por motochorros: Le robaron $4 millones que había retirado del banco y cámaras captaron todo

28 may. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 72 años recibió un disparo luego de ser víctima de un violento robo ocurrido tras retirar dinero desde una sucursal bancaria.

El hecho ocurrió en calle Nataniel Cox, en la comuna de Santiago, donde la adulta mayor fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en motocicletas, uno de los cuales aparentaba ser un repartidor de delivery.

Según las pericias, la mujer llevaba $4 millones en efectivo, dinero que se llevaron los asaltantes al darse a la fuga.

Antecedentes del robo

De acuerdo con los antecedentes, la víctima acababa de descender de un taxi cuando fue abordada por los individuos

En los registros captados por una cámara de seguridad del lugar se observa que uno de los sujetos llevaba una mochila de aplicación de delivery, mientras que otro portaba lo que parece ser un arma de fuego que muestra al momento del ataque.

La mujer terminó con una lesión en una pierna

La víctima intentó resistirse al robo, momento en que uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó en su pierna derecha.

Tras concretar el asalto, los motochorros escaparon del lugar con el dinero sustraído.

En tanto, la mujer fue trasladada a la Posta Central. Las diligencias están siendo llevadas a cabo por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros pertenecientes a la 4ª Comisaría de Santiago.

El caso quedó registrado en videos de cámaras del sector, donde se aprecia la secuencia del ataque ocurrido a las afueras de un edificio.