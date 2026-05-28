Impactante video muestra a carabinero siendo arrastrado por auto que escapó de fiscalización en Chiguayante

28 may. 2026 - 16:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un carabinero resultó lesionado este jueves en medio de un operativo policial en Chiguayante, región del Biobío, luego de ser arrastrado por cerca de un kilómetro por un conductor que intentó escapar de una fiscalización.

El hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas y quedó registrado por cámaras de seguridad del sector, donde se observa al funcionario policial colgando desde un costado de un automóvil que circulaba a gran velocidad.

Video captó al funcionario colgando del vehículo

En las imágenes se aprecia cómo un automóvil Chevrolet Sail azul avanza rápidamente mientras el carabinero permanece afirmado al costado derecho del vehículo. Detrás del auto iba una patrulla policial siguiendo al vehículo.

Según explicó José Rubio, subprefecto de los servicios de Concepción, todo comenzó cuando el conductor fue fiscalizado y se le informó que sería citado a un juzgado y que el vehículo sería retirado de circulación.

En ese momento, "el conductor inicia su circulación embistiendo parcialmente al funcionario de Carabineros, el cual queda finalmente tomado desde la puerta del copiloto del vehículo, siendo arrastrado por varias cuadras, aproximadamente 1 kilómetro", relató.

Metros más adelante, el funcionario cayó sobre la vía pública, donde fue auxiliado por otros carabineros que llegaron al lugar.

Conductor terminó detenido tras chocar

"Luego el carabinero logra desprenderse de este vehículo, que luego de una cuadra fue detenido a raíz de que colisionó con la acera", detalló el funcionario policial.

El detenido corresponde a un joven de 24 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Además, se informó que mantenía antecedentes policiales, aunque sin medidas cautelares vigentes.

Respecto al estado del carabinero, el funcionario indicó que "afortunadamente está en buen estado de salud", aunque permanece internado en el Sanatorio Alemán mientras es evaluado por distintas lesiones. Según precisó, se encuentra fuera de riesgo vital.

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