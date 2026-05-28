Menor fallecido tras caer a piscina en jardín infantil de Calama: Dos personas están detenidas

28 may. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Calama, región de Antofagasta, continúan las diligencias por la muerte de un niño de cinco años que cayó a una piscina al interior de un jardín infantil, hecho ocurrido durante la mañana de este jueves

Durante las últimas horas se llevó a cabo la detención de dos personas vinculadas al caso, quienes pasarían a control de detención este viernes.

La investigación que aún se encuentra en desarrollo, buscará establecer las cirscunstancias en que ocurrió la emergencia, además de determinar si el establecimiento contaba con los permisos necesarios para funcionar y si la piscina tenía autorización para operar conforme a las exigencias correspondientes.

Antecedentes de la emergencia

El accidente se registró cerca de las 11:00 horas, cuando funcionarios del establecimiento alertaron a Carabineros sobre la caída del menor a una piscina ubicada dentro del recinto.

A la llegada de los uniformados, el niño ya había sido sacado del agua, por lo que comenzaron maniobras de primeros auxilios mientras arribaban los equipos del SAMU.

Pese a los esfuerzos de reanimación, el menor fue trasladado hasta el Hospital de Calama, donde finalmente se confirmó su fallecimiento producto de la inmersión, quedando las diligencias de la investigación a cargo de la Fiscalía de Antofagasta.

De acuerdo con la información conocida tras la emergencia, la piscina correspondía a una estructura de concreto emplazada en un patio del jardín infantil. El mayor José Orellana, comisario de la Primera Comisaría de Calama, señaló previamente que el lugar “estaba en un patio, sin, al parecer, una medida de seguridad como una reja”.