Expertos alertan fuerte alza en el precio del pan: Revisa a cuánto podría llegar el kilo

28 may. 2026 - 07:53 hrs.

¿Qué pasó?

Los desayunos y las onces con una marraqueta con palta, una hallulla con mantequilla o una dobladita con queso podrían acabarse en las mesas de muchas familias chilenas. No porque quieran, sino porque las billeteras cada vez se ven más complicadas al momento de ir a comprar.

Chile es uno de los países que más consumen pan en el mundo, y es por eso que a sus ciudadanos les preocupa la advertencia que están haciendo algunos expertos: el precio del kilo de pan podría subir fuertemente.

Advierten posible alza en el precio del pan

Una crisis que se vive en el mundo de la agricultura podría incluso hacer menos accesible comer un completo. Si uno de los alimentos más populares de Chile se encarece, mejor ni pensar cuánto podría costar un sándwich hecho con ciabatta.

El escenario ha comenzado a generar preocupación por un alimento que está presente prácticamente todos los días en las mesas chilenas. La advertencia apunta a distintos factores que hoy afectan la producción agrícola, especialmente la del trigo, un elemento clave para hacer pan.

La dificultad para acceder a fertilizantes, el alza en los costos de producción, el precio de los combustibles y una menor cantidad de hectáreas sembradas aparecen entre los elementos que podrían afectar el valor final del producto durante los próximos meses. A eso se suma el complejo panorama financiero que, según se indicó, golpea especialmente a pequeños y medianos agricultores del sur del país.

¿Cuánto subirá el pan?

Una de las cifras que más inquietud ha generado es la posibilidad de que el kilo de pan alcance los $3.500. Aunque en panaderías consultadas sostienen que ese escenario no parece inmediato, sí existe preocupación por los factores que podrían presionar los precios.

“Lo que está ocurriendo actualmente en el sector agrícola se debe fundamentalmente a la falta de insumos para la fabricación y la producción en dicho sector, específicamente en cereales, trigos y en el sector de la horticultura. Este sector está estableciendo que, muy posiblemente, el valor del kilo de pan se dispare a un valor de 3.500 pesos para el próximo año, y eso va a generar un efecto significativo en el bolsillo de todos los chilenos, entendiendo el contexto de mayores precios y una mayor proyección de inflación que el Banco Central ha establecido”, explicó Ricardo Durán, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas de Viña del Mar.

Sin embargo, desde el gremio panadero llaman a mirar las proyecciones con cautela.

“La escasez y el precio elevado de la urea van a afectar fuertemente los costos de producción y los rendimientos por hectárea de trigo en la cosecha de 2027. Pero hay que recordar que en Chile cerca del 60% del trigo que se consume es trigo importado. Hoy por hoy, los molinos están anunciando alzas entre un 7% y un 10%, pero hablar de 3.500 pesos el kilo de pan, para que eso ocurriera, en el peor de los casos, tendría que ir el precio de la harina y llegar al doble de lo que cuesta”, sostuvo Juan Mendiburu, presidente de Indupan.

¿Por qué subirá el pan?

La preocupación se concentra especialmente en la urea, un fertilizante utilizado para fortalecer la producción agrícola y acelerar el crecimiento de los cultivos. Según las proyecciones mencionadas en el reporte, la falta de este insumo podría provocar una disminución de entre 35% y 40% en las hectáreas sembradas con trigo.

A esto se suma el aumento en los costos del transporte y de los combustibles, factores que también impactan la elaboración y distribución del pan.

“Entre los factores más relevantes que explicarían una potencial subida del precio del pan se encuentran los siguientes: por una parte, una menor producción de harina que en años anteriores, que ha ajustado a la baja la producción futura del pan, lo que elevaría el precio en el corto plazo. Por otra parte, también hay una proyección de superficie de hectáreas sembradas de trigo, que es menor a la de años anteriores, y existe preocupación por la falta de insumos para la producción, específicamente de fertilizantes utilizados en el proceso productivo del pan. Y en los últimos meses, la crisis mundial por el precio del combustible ha impactado en los costos de producción del pan, especialmente el precio del diésel y del gas”, indicó Jean Paul Quinteros, economista de la Universidad Central.

Llamado desde el mundo político

El escenario también ha provocado críticas desde distintos sectores políticos. Desde el oficialismo y la oposición cuestionaron la falta de medidas frente al eventual impacto que podría tener el aumento de costos en productos esenciales para las familias chilenas.

“Si el gobierno no interviene con urgencia para frenar el impacto del alza de los combustibles y los costos de producción en el agro, el precio del pan y de los alimentos esenciales va a seguir escalando niveles insostenibles para las familias”, afirmó el diputado Erich Grohs (PNL).

“La advertencia sobre un eventual aumento en el precio del pan es una señal de alarma que no podemos ignorar. El pan es el alimento fundamental de la mesa de las familias chilenas y un alza desmedida golpearía directamente el bolsillo de la clase media, que ya se encuentra completamente asfixiada por el costo de la vida”, señaló la diputada Tamara Ramírez (PDG).

Por su parte, la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, sostuvo: “La advertencia sobre un eventual aumento del precio del pan no puede tomarse a la ligera. Estamos hablando del impacto directo en la mesa de miles de familias chilenas. Si hoy pequeños y medianos agricultores no están sembrando por falta de insumos, fertilizantes y apoyo concreto del Estado, lo que estamos viendo es una grave falta de gestión del gobierno de Kast”.