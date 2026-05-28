Carabinero mata de un disparo a conductor de taxi colectivo que habría intentado atropellarlo en Recoleta

28 may. 2026 - 06:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor de taxi colectivo murió de un disparo anoche en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, por un carabinero que repelió lo que habría sido un intento de atropello durante una fiscalización vehicular.

Según la información policial, el sujeto, de 45 años, tenía antecedentes penales, una orden de detención vigente y conducía un vehículo con encargo por robo. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ordenó que la PDI investigue el caso.

La reconstrucción de los hechos

Según los primeros antecedentes, esto fue lo que ocurrió. Cerca de las 21 horas, en la calle Luz del Alba, agentes de Radiopatrullas realizaban controles aleatorios preventivos.

"El conductor del vehículo omite las instrucciones y señales de tránsito por parte de Carabineros, iniciándose un seguimiento por el sector que estaba movilizándose este taxi colectivo, y es en este trayecto donde también choca con al menos seis vehículos particulares que estaban estacionados en la calle", detalló el teniente coronel Pablo Farías, de la Prefectura Norte.

En esas circunstancias, el chofer del taxi colectivo habría intentado arrollar a los carabineros para evadir la fiscalización. Para resguardar su seguridad y la del grupo, uno de los carabineros le disparó con su arma de servicio.

El intento de atropello y la muerte del conductor

El teniente relató que "en una segunda advertencia, Carabineros también trata de detener la maniobra de este conductor, y es en esas circunstancias que intenta atropellar a uno de los funcionarios, el cual hace uso en al menos una oportunidad de su arma de servicio, provocando el fallecimiento en el mismo lugar de esta persona".

El conductor recibió un impacto en el tórax que le provocó la muerte en el mismo lugar.

Posteriormente, se informó que el sujeto fallecido registraba antecedentes por robo, lesiones y amenazas, con una orden vigente por el delito de hurto simple.