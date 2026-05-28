La ruta de la droga desde Bolivia al sector oriente de Santiago: Caen cuatro extranjeros e incautan $2 mil millones en droga

28 may. 2026 - 07:03 hrs.

¿Qué pasó?

El recorrido comenzaba fuera de Chile y terminaba en el sector oriente de Santiago. Lo que parecía una ruta ya ensayada una y otra vez por una organización criminal acababa cruzando el norte del país con cargamentos ocultos que, según la investigación, ingresaban desde Bolivia para luego ser distribuidos en distintos puntos de venta de la capital.

El trayecto seguía un patrón. La droga cruzaba por pasos fronterizos no habilitados hasta llegar a Calama. Ahí permanecía almacenada antes de volver a moverse, esta vez escondida en camiones de alto tonelaje con destino a la Región Metropolitana. Una vez en Santiago, el cargamento era recibido y distribuido.

El recorrido terminó con un operativo liderado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI de Los Vilos, que permitió desbaratar una organización criminal transnacional e incautar 411 kilos de marihuana, además de concretar la detención de cuatro personas: tres ciudadanos colombianos y un venezolano.

La ruta que terminaba en Santiago

“Una organización criminal transnacional conformada por ciudadanos colombianos y venezolanos, quienes transportaban drogas desde Bolivia hasta la ciudad de Calama por pasos fronterizos no habilitados, para posteriormente ocultarlas en camiones de alto tonelaje y transportarlas hasta la Región Metropolitana”, explicó el subprefecto Augusto Farías, jefe de la Brianco de Los Vilos.

La investigación permitió allanar distintos domicilios, principalmente en las comunas de Quinta Normal y Ñuñoa, además de diligencias en el norte del país. En esos procedimientos también se incautaron cinco vehículos, dispositivos celulares y dinero en efectivo.

El golpe más relevante, sin embargo, fue la cantidad de droga retirada de circulación. Según la investigación, el cargamento estaba compuesto por cannabis y su valor en el comercio ilegal alcanzaba una cifra millonaria.

“Se incautaron 411 kilos de cannabis, droga avaluada en el comercio ilegal en aproximadamente 2 mil millones de pesos”, agregó Farías.

El contexto de las incautaciones en 2026

El operativo se conoció en medio de un aumento en las cifras de droga decomisada durante este año. De acuerdo con lo informado por las autoridades, en lo que va de 2026 ya se ha incautado el 75% del total decomisado durante todo 2025.

La cifra equivale a cerca de 45 toneladas de droga, avaluadas en aproximadamente $522 mil millones. Según se informó, el aumento en los decomisos se relaciona con la detección de nuevas rutas de ingreso en el norte del país y el refuerzo de controles en esos sectores, lo que ha permitido interceptar una mayor cantidad de cargamentos.