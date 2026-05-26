Tras denuncia de la FNE: Surgen reacciones por presunta colusión entre empresas de alimentación y vestuario

26 may. 2026 - 21:52 hrs.

Tras la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) las empresas Pluxee Chile (conocida como Sodexo hasta 2024) y Edenred emitieron declaraciones dando a conocer de qué manera habrían tomado conocimiento de los hechos y qué diligencias están realizando para indagar en los antecedentes.

La FNE acusó a ambas compañías de haberse coludido durante casi nueve años para repartirse clientes y evitar competir en servicios de alimentación y vestuario entregados a trabajadores y estudiantes en el país.

Multa de hasta $35 mil millones y ejecutivos involucrados

La Fiscalía pidió al TDLC que Pluxee sea sancionada cocontra n una multa de 41.744 UTA, equivalente a cerca de $35.000 millones. También solicitó sanciones contra el exgerente general de la compañía por una suma de 110 UTA, que asciende a cerca de $92 millones.

En el caso de Edenred y tres de sus exejecutivos involucrados, la FNE pidió que queden exentos de multas y responsabilidad penal, debido a que colaboraron con la investigación bajo el mecanismo de delación compensada.

La FNE afirmó que el caso es especialmente grave porque ambas compañías controlaban más del 80% del mercado de beneficios de alimentación y vestuario en Chile.

La respuesta de Pluxee

A través de un comunicado, Pluxee señaló que conoció los antecedentes del caso durante la jornada de este martes y que actualmente se encuentran revisando la situación.

Además, la empresa indicó que el respeto a las normas y los estándares éticos empresariales forman parte de los principios centrales del grupo.

En esa línea, afirmaron que: "Su política de Ética y Cumplimiento es objeto de reforzamiento continuo y se respalda con capacitaciones y controles en todos los países en los que opera, asegurando que estos principios se incorporen plenamente en la conducta empresarial de sus colaboradores".

La respuesta de Edenred

Tras la información dada a conocer por la FNE, Meganoticias.cl tuvo acceso a un comunicado de Edenred en el que señalaron que la empresa tomó conocimiento de la investigación en octubre de 2021.

A raíz de ello, "Edenred Chile encargó una auditoría externa integral para determinar si se había cometido alguna conducta ilícita y/o si se habían vulnerado las políticas de cumplimiento de la compañía. La auditoría confirmó que se había producido una conducta contraria a las políticas de la empresa, pero que esta ya había cesado", publicaron.

En el comunicado también se indica que Edenred inició un proceso de revisión interna "para fortalecer sus políticas de cumplimiento, protocolos internos, esfuerzos permanentes de prevención y programas de capacitación de sus equipos"

En consecuencia, "Edenred Chile solicitó voluntariamente acogerse al mecanismo de delación compensada en junio de 2023".

Para cerrar, la empresa manifestó que "continuará cooperando con la autoridad, como lo ha hecho hasta ahora".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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