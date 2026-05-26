Pide millonaria multa: Fiscalía Económica acusa de colusión a empresas de alimentación y vestuario de trabajadores y estudiantes

26 may. 2026 - 18:51 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a las empresas Pluxee Chile —conocida como Sodexo hasta 2024— y Edenred de haberse coludido durante casi nueve años para repartirse clientes y evitar competir en servicios de alimentación y vestuario entregados a trabajadores y estudiantes en el país.

Según la acusación, ambas compañías habrían coordinado licitaciones y procesos de contratación tanto públicos como privados al menos entre marzo de 2013 y octubre de 2021, acordando mantener sus respectivas cuentas y evitando quitarse clientes entre sí.

¿Qué acusa la FNE?

La FNE sostiene que Pluxee y Edenred dejaron de competir en licitaciones y contratos para que cada empresa mantuviera a sus clientes históricos.

Entre las prácticas detectadas aparecen:

Coordinar precios y ofertas.

No participar en ciertas licitaciones.

Retirar propuestas ya presentadas.

Presentar ofertas diseñadas para favorecer a la empresa que ya tenía al cliente.

Compensarse entre ambas cuando una perdía un contrato.

La investigación también apunta a que el acuerdo afectó compras realizadas por organismos públicos a través de ChileCompra.

"Cuando las empresas renuncian a competir por precio o por calidad de servicio y se reparten los clientes, como lo hicieron Pluxee y Edenred, incurren en el atentado más grave contra la libre competencia, que es la colusión", señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.

La frase que destapó el caso

Uno de los antecedentes que reveló la FNE fue la declaración de un ejecutivo involucrado, quien resumió el supuesto acuerdo con una frase: "No me tocas los míos, yo no toco los tuyos y así vivimos mejor"

De acuerdo con el organismo, las empresas incluso utilizaban celulares de prepago, correos personales y aplicaciones como Telegram para coordinarse sin dejar rastros.

Además, las reuniones entre ejecutivos eran agendadas con nombres como "Desayuno con primos CL" o "Reunión con los primos", debido a que ambas compañías tienen capitales franceses.

Millonaria multa y ejecutivos involucrados

La Fiscalía pidió que Pluxee sea sancionada con una multa de 41.744 UTA, equivalente a cerca de $35.000 millones. También solicitó sanciones contra el exgerente general de la compañía por una suma de 110 UTA, cerca de $92 millones.

En el caso de Edenred y tres de sus exejecutivos, la FNE pidió que queden exentos de multas y responsabilidad penal, debido a que colaboraron con la investigación bajo el mecanismo de delación compensada.

La FNE afirmó que el caso es especialmente grave porque ambas compañías controlaban más del 80% del mercado de beneficios de alimentación y vestuario en Chile.

La respuesta de Edenred

Tras la información dada a conocer por la FNE, Meganoticias.cl tuvo acceso a un comunicado de Edenred en el que señalaron que la empresa tomó conocimiento de la investigación en octubre de 2021.

A raíz de ello, "Edenred Chile encargó una auditoría externa integral para determinar si se había cometido alguna conducta ilícita y/o si se habían vulnerado las políticas de cumplimiento de la compañía. La auditoría confirmó que se había producido una conducta contraria a las políticas de la empresa, pero que esta ya había cesado", publicaron.

En paralelo, Edenred inició un proceso de revisión interna que arrojó nuevos antecedentes del caso. En consecuencia, "Edenred Chile solicitó voluntariamente acogerse al mecanismo de delación compensada en junio de 2023".

Para cerrar, la empresa manifestó que "continuará cooperando con la autoridad, como lo ha hecho hasta ahora, con un firme compromiso de operar conforme a estándares éticos y en cumplimiento de la normativa de libre competencia, en beneficio de sus empleados, stakeholders, clientes y usuarios".