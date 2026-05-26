Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Hasta ocho horas sin suministro eléctrico: Las 10 comunas que tendrán cortes de luz este miércoles en la RM

¿Qué pasó?

Enel Distribución informó que 10 comunas de la Región Metropolitan tendrán cortes de suministro eléctrico este miércoles 27 de mayo, lo que se debe a trabajos programados que se podrían extender por varias horas del día.

Según lo informado por el organismo, las comunas afectadas son La Florida, La Granja, La Cisterna, San Miguel, Maipú, Peñalolén, Macul, Vitacura, Recoleta y Rinca. Incluso, algunas de ellas tendrán afectación en más de un sector.

Lo más visto de Nacional

De acuerdo a lo anterior, se recomienda estar atento a los canales digitales de Enel (pincha aquí).

Ir a la siguiente nota

Las comunas con cortes de luz este miércoles en la RM

La Florida (10:00 a 17:00 horas)

La Granja (10:00 a 16:00 horas)

La Cisterna (10:00 a 16:00 horas)

La Cisterna (14:00 a 20:00 horas)

San Miguel (10:00 a 17:00 horas)

San Miguel (10:00 a 16:00 horas)

San Miguel (10:00 a 14:00 horas)

Maipú (10:00 a 15:00 horas)

San Miguel (10:30 a 16:30 horas)

San Miguel (10:00 a 18:00 horas)

Peñalolén (10:30 a 14:30 horas)

Peñalolén (11:30 a 15:00 horas)

Macul (11:00 a 17:00 horas)

Vitacura (10:00 a 16:00 horas)

Recoleta (09:00 a 15:00 horas)

Renca (09:30 a 15:30 horas)

Todo sobre Corte de luz

Leer más de

Notas relacionadas