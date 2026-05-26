Hasta ocho horas sin suministro eléctrico: Las 10 comunas que tendrán cortes de luz este miércoles en la RM
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Enel Distribución informó que 10 comunas de la Región Metropolitan tendrán cortes de suministro eléctrico este miércoles 27 de mayo, lo que se debe a trabajos programados que se podrían extender por varias horas del día.
Según lo informado por el organismo, las comunas afectadas son La Florida, La Granja, La Cisterna, San Miguel, Maipú, Peñalolén, Macul, Vitacura, Recoleta y Rinca. Incluso, algunas de ellas tendrán afectación en más de un sector.
De acuerdo a lo anterior, se recomienda estar atento a los canales digitales de Enel.
Las comunas con cortes de luz este miércoles en la RM
La Florida (10:00 a 17:00 horas)
La Granja (10:00 a 16:00 horas)
La Cisterna (10:00 a 16:00 horas)
La Cisterna (14:00 a 20:00 horas)
San Miguel (10:00 a 17:00 horas)
San Miguel (10:00 a 16:00 horas)
San Miguel (10:00 a 14:00 horas)
Maipú (10:00 a 15:00 horas)
San Miguel (10:30 a 16:30 horas)
San Miguel (10:00 a 18:00 horas)
Peñalolén (10:30 a 14:30 horas)
Peñalolén (11:30 a 15:00 horas)
Macul (11:00 a 17:00 horas)
Vitacura (10:00 a 16:00 horas)
Recoleta (09:00 a 15:00 horas)
Renca (09:30 a 15:30 horas)
