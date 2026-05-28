¿Quieres emprender? Estos son los programas gratis que ofrece el Estado para ayudarte

28 may. 2026 - 16:00 hrs.

Apoyar el emprendimiento forma parte de los propósitos del Estado chileno, por lo que ofrece programas gratuitos para quienes deseen incursionar en este formato de negocios.

Estas iniciativas tienen como objetivo concretar la idea de negocio del beneficiario, fortalecer sus capacidades y desarrollar autonomía económica para la población.

A través del Portal de Emprendimiento, derivado del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se ofrecen todos los detalles alusivos a este tipo de programas y apoyos, producto de la coordinación interinstitucional.

Estos son los programas gratis que ofrece el Estado para ayudarte a emprender

La oferta disponible actualmente en materia de emprendimiento es la siguiente:

Crédito Corto Plazo - Preaprobado: Es un programa que busca financiar parcialmente el capital de trabajo que se requiere para desarrollar actividades económicas.

- Preaprobado: Es un programa que busca financiar parcialmente el capital de trabajo que se requiere para desarrollar actividades económicas. Taller Juntas Crecemos: Es un taller que entrega herramientas para comenzar o potenciar un negocio desde un espacio de aprendizaje colectivo.

Es un taller que entrega herramientas para comenzar o potenciar un negocio desde un espacio de aprendizaje colectivo. Capital Semilla Emprende: Por medio de este fondo concursable se promueve la creación de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado a través de su formalización.

Por medio de este fondo concursable se promueve la creación de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado a través de su formalización. Capital Pioneras Emprende : Este fondo concursable está diseñado para promover la creación de nuevos negocios liderados por emprendedoras.

: Este fondo concursable está diseñado para promover la creación de nuevos negocios liderados por emprendedoras. Capital Abeja Emprende: El fondo concursable destinado a promover la creación de nuevos negocios, que estén liderados por emprendedoras.

El fondo concursable destinado a promover la creación de nuevos negocios, que estén liderados por emprendedoras. Programa de Praderas Suplementarias y Recursos Forrajeros: Es un programa que otorga incentivos económicos no reembolsables para el establecimiento de las praderas y recursos forrajeros.

¿Cómo obtener más información?

Para obtener más información respecto a estas iniciativas gratuitas, es necesario ingresar al Portal de Emprendimiento, por medio del siguiente enlace. Allí se mostrará la oferta disponible y se ofrecen los detalles alusivos a cada programa, en las fichas de información.

En caso de tener interés particular por alguno, al "ir a la ficha" se mostrarán las fechas y etapas de postulación, los requisitos y especificaciones alusivas.

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