La desconocida faceta artística de Tanza Varela con la que armó un emprendimiento

26 may. 2026 - 11:54 hrs.

Tanza Varela es reconocida públicamente por sus apariciones en telenovelas, realities y por formar parte de la farándula nacional. Sin embargo, actualmente está alejada de la televisión, explorando un vuelco total en su vida ligado al arte y al emprendimiento.

La exchica reality abrió las puertas de Pottery Lab, un novedoso estudio de pintura en cerámica ubicado en la comuna de Vitacura. Tras casi un año desde su regreso a Chile desde México, la comunicadora decidió canalizar su energía y pasión por las disciplinas plásticas en un proyecto comercial que busca ofrecer a los santiaguinos una alternativa de entretenimiento cultural y recreativo distinta a lo habitual.

¿Cómo surge Pottery Lab?

El origen de este emprendimiento se remonta a la época en que Varela residía en Ciudad de México, lugar donde compartía la pintura de piezas cerámicas como un pasatiempo familiar junto a su pequeño hijo. Lo que comenzó como una íntima rutina de relajo terminó transformándose en un modelo de negocio que la actriz decidió concretar en Santiago junto a su socia, la diseñadora y ceramista Antisa Fadic.

El taller, ubicado específicamente en el sector de Gerónimo de Alderete, funciona de martes a domingo entre las 10:00 y las 21:00 horas y ofrece una experiencia guiada de dos horas. En este espacio, los asistentes pueden elegir la pieza de loza —cuyo valor parte de los $25.000— que más les guste para personalizarla con distintos colores. Además, cuentan con el acompañamiento constante de profesoras de arte que orientan el proceso técnico y aseguran el correcto tratamiento de los materiales.

Una actividad que potencia la creatividad

Una de las máximas del lugar es dejar de lado las pantallas y desconectarse de la rutina digital. Las dinámicas implementadas apuntan justamente a ello, lo que permite que las personas se enfoquen únicamente en desarrollar su creatividad y plasmarla en sus piezas. De hecho, el panorama se ha convertido en un imperdible para grupos de amigas y familias que buscan vivir una experiencia novedosa en conjunto.

El valor de la experiencia varía según la complejidad y el tamaño de la pieza de cerámica seleccionada por cada cliente. Además, tras el quemado en un horno industrial a altas temperaturas, los participantes pueden llevarse sus creaciones a casa. Así, Tanza Varela consolida una nueva etapa de su vida, alejada de las polémicas televisivas y abrazando con fuerza su lado más artístico.

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