Libertarios y Republicanos anuncian AC contra exministro Grau por posible error en proyección de deuda

26 may. 2026 - 13:15 hrs.

El Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Republicano (REP) anunciaron este martes que impulsarán una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. La acción se fundamenta en un eventual “error” en la proyección de la deuda realizada por la administración del expresidente Gabriel Boric, una polémica que fue iniciada por una acusación del actual titular de la cartera, Jorge Quiroz.

"Ingresos inflados y gastos escondidos": los argumentos de los acusadores

El jefe de bancada del PNL, el diputado Cristóbal Urruticoechea, calificó la situación como hechos "extremadamente graves que afectan la transparencia y la responsabilidad fiscal del Estado", informa Radio Biobío.

Sostuvo que "cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo".

Por su parte, el jefe de bancada de Republicanos, Benjamín Moreno, confirmó que se sumarán a la acusación, denunciando "ingresos inflados, gastos escondidos y una trayectoria de deuda con errores de cálculo". Moreno enfatizó en su cuenta de X que "no es un juicio político: son hechos aritméticos", y agregó que "la diferencia entre el déficit que nos dijeron y el que encontramos equivale a todo lo que Chile gasta en sus fuerzas de orden".

La defensa de Grau y su partido: un "show sin fundamento"

Desde el Frente Amplio, partido del exministro, su presidenta Constanza Martínez, desestimó la acusación, calificándola como un "show sin ningún fundamento". Aseguró que Grau ha mostrado disposición a conversar con el Gobierno actual para "revisar las posibles diferencias en estimaciones", pero que "el PNL prefiere la polarización". E

l propio exministro Grau respondió a través de un hilo en X, donde acusó a Hacienda de "apresurarse" al señalar que habría un cálculo errado, argumentando que el análisis del actual secretario de Estado asume de forma implícita que entre ambos informes solo cambió la proyección del déficit de cada año.

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