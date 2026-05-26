Con descuentos del 30%: Reconocida tienda de región anuncia el cierre definitivo de sucursal

26 may. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una reconocida importadora y liquidadora de Temuco anunció el cierre definitivo de una de sus sucursales, motivo por el cual está rematando todos sus productos con un 30% de descuento.

Se trata de Baratotal, específicamente de su local ubicado en Vicuña Mackenna #399, donde los clientes podrán encontrar dispositivos tecnológicos, juguetes, anteojos, artículos para el hogar, entre otros productos.

"30% de descuento en toda la tienda"

A través de sus redes sociales, la empresa anunció el gran remate debido al cierre de la sucursal. "30% de descuento en toda la tienda" es la frase con la que comienza el video promocional del remate.

Según detallaron en la publicación, la promoción estará vigente desde el 22 hasta el 27 de mayo, por lo que quienes deseen aprovechar las ofertas podrán hacerlo solo hasta mañana.

Entre los artículos destacados en descuento se encuentran un teclado gamer por $15.690; un dispositivo que transforma cualquier televisor en Smart TV, rebajado de $39.990 a $27.990; y una pequeña parrilla, cuyo valor bajó de $9.990 a $6.990.

Si bien las ofertas estarán disponibles únicamente hasta el 27 de mayo, Baratotal continuará funcionando en su otra sucursal ubicada en Manuel Montt #1034, local 103, en Temuco.

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