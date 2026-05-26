Cerca de 15 encapuchados prenden fuego a micro en Estación Central: personas "fueron amenazadas con ser quemadas"

26 may. 2026 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave hecho de violencia se registró la tarde de este martes en la comuna de Estación Central, luego que un grupo de encapuchados incendiara una micro del sistema RED con pasajeros en su interior.

El ataque ocurrió en la intersección de avenida Matucana con calle Romero, en las cercanías de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), donde los sujetos interceptaron el bus y obligaron a los pasajeros y al conductor a descender antes de prender fuego a la máquina.

Encapuchados salieron desde la Usach

Según detalló el general de Carabineros, Víctor Vielma, "sorpresivamente el autobús fue detenido por alrededor de 10 a 15 individuos encapuchados que salieron desde la calle Romero, desde el interior de la universidad (Usach)".

Posteriormente, "hicieron descender a los pasajeros del autobús, también al conductor, al mismo tiempo que rociaban con aceleradores el autobús para que, una vez que ellos descendieran, encenderle fuego y este se quemara", añadió.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseveró que más de una treintena de pasajeros fueron obligados a bajar del autobús y, según declaró el conductor, "se empieza a rociar material de combustible antes de que la totalidad de los pasajeros bajen".

Además, agregó que las víctimas "fueron amenazadas con ser quemadas", calificando el hecho como "gravísimo, y más grave aún cuando estas personas hacen ingreso y salen desde un recinto de estudiantes".

No hubo heridos ni detenidos

A pesar de la violencia de las llamas, Bomberos logró controlar el fuego minutos después, sin que se reportaran personas lesionadas.

En tanto, personal policial inició pericias para intentar identificar a los responsables. Hasta el momento no existen personas detenidas, ni tampoco se ha confirmado o descartado que los involucrados sean estudiantes de la Usach.

Gobierno anuncia medidas

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, condenó lo ocurrido y aseguró que "no vamos a tolerar" este tipo de hechos.

Por su parte, el ministro Arrau adelantó que en los próximos días el Gobierno anunciará nuevas medidas para sancionar este tipo de ataques contra el transporte público.

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