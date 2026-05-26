Desaparición de concejala de Villa Alegre: Fiscalía confirma que patente hallada en río Loncomilla corresponde a su vehículo

26 may. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

Hace exactamente una semana, buzos de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un relevante hallazgo que podría ayudar a saber qué es lo que ocurrió con la desaparecida concejala de Villa Alegre, María Ignacia González: encontraron la patente y el parachoque de un automóvil.

Este martes, la Fiscalía Regional del Maule confirmó que la patente hallada corresponde al vehículo de la edil, lo que significa un importante avance en la investigación.

Confirman que patente encontrada es del auto de la concejala

"Hemos encontrado nuevos puntos de interés y, en virtud de ello, se ha hecho la búsqueda el día 11 de mayo con buzos de la Policía de Investigaciones que se sumergieron en las proximidades de la balsa hacia el sector norte, y allí fue hallada una patente, que se corresponde con la patente delantera del vehículo de la concejala", reveló el fiscal regional Julio Contardo.

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