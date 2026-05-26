Detienen a extrabajador por robo de $1.200 millones a Prosegur: lanzó las bolsas con el dinero a la calle

26 may. 2026 - 11:47 hrs.

Un extrabajador fue detenido y puesto en prisión preventiva por su presunta participación en el robo de 1.200 millones de pesos que afectó a la empresa de valores Prosegur en Concepción. El ilícito, registrado el pasado 30 de noviembre de 2025, fue perpetrado desde las oficinas de la compañía, y la investigación determinó que el exempleado habría sido clave en la operación, siendo formalizado por hurto agravado y otros delitos.

Así se ejecutó el millonario robo

El fiscal Jorge Lorca destacó en Radio Biobío que la captura es resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía Local de Concepción y la Brigada Investigadora de Robos de la PDI. Según la investigación, el plan se desarrolló de la siguiente manera: “Esta es una organización delictual que contaba con uno de los empleados de la misma empresa, quien facilitó todos los medios y que fue quien sustrajo finalmente el dinero”, detalló el fiscal.

La cronología del atraco

El imputado, quien “era el encargado de custodiar esas remesas”, aprovechó su posición para ejecutar el plan. Según la fiscalía, distrajo a sus compañeros de trabajo y logró retirar del lugar los 1.200 millones de pesos en bolsas de la propia empresa.

Posteriormente, aprovechando un descuido, lanzó las bolsas con el dinero desde un segundo piso hacia el exterior, donde otros miembros de la banda lo esperaban a bordo de una camioneta para huir con el botín. En su huida, el grupo quemó un vehículo para dificultar la persecución policial. Tras el robo, el trabajador desapareció de la empresa hasta que fue detenido por la policía el fin de semana.

El dinero y el resto de la banda, aún sin rastro

La detención del exempleado representa un avance clave, pero el caso no está cerrado. Las diligencias continúan en curso con el objetivo de dar con el paradero del resto de los integrantes de la banda y, fundamentalmente, con el dinero robado, que a la fecha no ha sido ubicado.