Encuentran pieza de auto en búsqueda de concejala de Villa Alegre: Aún no se confirma si pertenece a su vehículo

19 may. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, se dio a conocer el hallazgo de un elemento en el marco de la búsqueda de María Ignacia González, concejala de Villa Alegre que lleva cerca de un año desaparecida.

Se trataría de un parachoque de un automóvil encontrado en un terreno que forma parte de las diligencias que lleva adelante la Policía de Investigaciones (PDI).

¿Qué se sabe del nuevo hallazgo en la búsqueda de la concejala de Villa Alegre?

El objeto fue localizado en un predio aledaño a un río, zona que está siendo revisada por equipos especializados desde el lunes pasado, jornada en que comenzaron las diligencias, las que fueron retomadas este martes en la mañana, según constató Canal 13.

Las pericias en curso apuntan a establecer si ese presunto parachoque tendría alguna vinculación con el automóvil que habría conducido la autoridad comunal la noche en que se perdió su rastro.

Por el momento, no existe ninguna confirmación oficial al respecto, y esa definición quedará en manos de los análisis técnicos que realicen los investigadores.

Para profundizar la búsqueda en el sector, la PDI dispuso el uso de maquinaria retroexcavadora, herramienta que permite rastrear a mayor profundidad dentro del terreno con el objetivo de recuperar cualquier evidencia que pueda orientar la investigación.

El caso de María Ignacia González ha mantenido abiertas múltiples líneas investigativas durante los últimos meses. En esta nueva etapa, el trabajo se enfoca en encontrar rastros materiales asociados al vehículo que habría utilizado la concejala.

La investigación se mantiene bajo reserva y se espera que en las próximas horas surjan nuevos antecedentes sobre las labores que desarrolla la PDI en la zona. De hecho, un equipo de Meganoticias se encuentra en el lugar de las diligencias que se están desarrollando, a la espera de una presunta vocería de la Fiscalía.

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