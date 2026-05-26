¿Postularás al subsidio DS1 en junio para lograr tu casa propia? Debes saber qué pasará en esta importante fecha

26 may. 2026 - 15:00 hrs.

Los interesados en postularse al subsidio DS1, destinado a quienes deseen lograr su casa propia con ayuda gubernamental, deben estar atentos a las fechas estipuladas para el proceso.

Esta ayuda gubernamental, adscrita al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), está diseñada para las familias que no son dueñas de una vivienda y que tiene capacidad de ahorro.

Según ChileAtiende, el Estado realiza un aporte económico para comprar una casa o un departamento, nuevo o usado, de un valor máximo que depende del tramo y de la ubicación donde se llevaría a cabo el proyecto.

¿Cuál es la fecha importante para quienes se postulan al subsidio DS1?

Quienes esperan optar por el subsidio DS1 en junio, para lograr su casa propia, deben estar atentos el próximo 29 de mayo a las 14:00 horas, pues esta sería la fecha límite para tener el ahorro mínimo disponible en sus cuentas de ahorros para la vivienda.

Cumplir con esto es uno de los requisitos básicos estipulados para acceder al beneficio gubernamental. Es importante considerar que a partir de esa fecha no se pueden efectuar giros en la cuenta. También se estipula que la cuenta de ahorro para la vivienda debe tener una antigüedad mínima de 12 meses.

Para los beneficiarios del tramo 3, que permite acceder a viviendas de hasta 2.200 UF, el ahorro mínimo es de 80 Unidades de Fomento (UF).

Estos son los requisitos adicionales

Además de los requisitos alusivos a la tenencia del ahorro, hay otros que se deben cumplir para acceder al subsidio DS1, entre los cuales figuran:

Tener una edad mínima de 18 años de edad.

Contar con cédula de identidad vigente.

de identidad vigente. En caso de personas extranjeras, se debe presentar la cédula de identidad para extranjeros con residencia definitiva.

con residencia definitiva. No tener una vivienda o sitio con destino habitacional.

o sitio con destino habitacional. Estar inscritos en el Registro Social de Hogares (RSH). Si el RSH es superior al 90%, el solicitante debe cumplir con el límite de renta establecido.

En caso de postulaciones colectivas, el grupo debe tener un mínimo de 10 integrantes, postular a través de una entidad patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Serviu.

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