"Pensé que había pasado lo peor": Betsy Camino preocupa a sus seguidores tras ser internada de urgencia

26 may. 2026 - 10:02 hrs.

Betsy Camino no está pasando por su mejor semana a nivel personal. La modelo cubana encendió las alarmas entre sus seguidores en redes sociales, luego de compartir una serie de fotografías que la mostraban al interior de un quirófano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exreina del Festival de Viña del Mar reveló a su fanaticada que había sido internada por una urgencia médica. Debido a la complejidad de la situación, la bailarina tuvo que ingresar de imprevisto a pabellón para someterse a una intervención quirúrgica.

La imagen que levantó las alertas

La historia de Instagram, que generó cientos de comentarios de preocupación, mostraba a la cubana desde la camilla antes de ser intervenida. La postal venía acompañada de un honesto mensaje por parte de la modelo: "Y cuando pensé que ya había pasado lo peor… una operación me acabo de hacer", señaló en un inicio.

Afortunadamente, el susto inicial no pasó a mayores y la propia bailarina se encargó de calmar a sus fanáticos. Tras salir del quirófano, actualizó su estado de salud y confirmó que "todo salió bien" y que la intervención médica había resultado un completo éxito.

¿Qué le pasó?

Según consignó Página 7, que pudo contactarse con la exreina del Festival de Viña, la intervención se realizó por un quiste ovárico.

Finalmente, señaló que ya se encontraba de alta médica, recuperándose en su casa.

Todo sobre Betsy Camino