Cupón de Gas Licuado: Estos son los requisitos para obtener el beneficio

26 may. 2026 - 11:00 hrs.

En junio iniciará la entrega del Cupón de Gas Licuado, una ayuda económica de $27.000 para apoyar a las familias en invierno. Este vale exclusivo para comprar cilindros es compatible con otras ayudas estatales y no se entrega en efectivo.

Para acceder a este beneficio no se requiere postulación previa, pero el grupo familiar debe cumplir con las condiciones socioeconómicas y hacer la activación en línea. Si esto no se completa a tiempo, los fondos se perderán definitivamente.

¿Qué necesito para obtener el Cupón de Gas Licuado?

El Gobierno definió que la entrega de esta ayuda económica está sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

El hogar debe pertenecer al tramo del 80% más vulnerable de la población, según la información registrada en el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficiario debe tener una Cuenta RUT de BancoEstado activa para poder gestionar el vale. Quienes no la tengan, pueden solicitar su apertura de forma gratuita en cualquier sucursal del banco o en CajaVecina.

Se entrega un monto único y exclusivo de $27.000 por cada hogar que cumpla las condiciones.

¿Cómo activo el Cupón de Gas Licuado?

La adjudicación de los fondos requiere que el usuario realice la activación obligatoria en la plataforma web (pulsa aquí). Este proceso debe llevarse a cabo antes del 30 de junio, cuando finaliza el plazo para efectuarlo.

Para activarlo, la persona debe ingresar al sitio oficial, iniciar sesión con su Clave Única y seguir los pasos que indique el sistema. Una vez finalizado el proceso de activación, el vale quedará programado para su uso.

¿Cuándo recibiré el Cupón de Gas Licuado si ya lo activé?

El sistema liberará los fondos de manera diferida, dependiendo de la fecha exacta en la que realizaste la activación en línea:

Si se activó entre el 18 y el 29 de mayo: el cupón se podrá usar a partir del 17 de junio.

el cupón se podrá usar a partir del 17 de junio. Si se activó entre el 30 de mayo y el 12 de junio: el cupón se podrá usar a partir del 2 de julio.

el cupón se podrá usar a partir del 2 de julio. Si se activó entre el 13 y el 30 de junio: el cupón se podrá usar a partir del 21 de julio.

Sin importar en qué fecha se haya activado y liberado el dinero, los beneficiarios podrán utilizar el cupón hasta el 30 de septiembre de 2026. Pasada esa fecha, el monto total o restante caduca.

¿Cómo se usa el Cupón de Gas Licuado?

El vale está diseñado para ser canjeado solo en distribuidoras autorizadas (como Lipigas, Gasco y Abastible). Una vez que llegue la fecha de disponibilidad, el usuario tiene dos opciones para pagar su cilindro:

Vía digital: a través de la aplicación móvil de BancoEstado o la App RUT Pay. En la plataforma, debes seleccionar el cupón y pagar directamente al distribuidor (como Lipigas, Gasco o Abastible) al momento de recibir el cilindro.

a través de la aplicación móvil de BancoEstado o la App RUT Pay. En la plataforma, debes seleccionar el cupón y pagar directamente al distribuidor (como Lipigas, Gasco o Abastible) al momento de recibir el cilindro. Vía presencial: acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal de CajaVecina para solicitar la impresión de un comprobante físico. Este papel tiene una vigencia exacta de tres días desde su emisión para ser entregado al repartidor.

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