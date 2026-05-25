Activa en línea tu cupón de gas de $27 mil: Así puedes acceder al beneficio

25 may. 2026 - 16:55 hrs.

Desde hace unos días, ya se encuentra disponible el proceso para activar el cupón de gas licuado de $27.000, beneficio destinado a apoyar a hogares vulnerables del país en la compra de cilindros.

La ayuda puede solicitarse de manera online y está dirigida a personas que formen parte del 80% más bajo del Registro Social de Hogares (RSH). La activación estará habilitada hasta el próximo 30 de junio.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Según detalla el portal de ChileAtiende, el beneficio está destinado a personas que:

Tengan 18 años o más .

. Sean jefas o jefes de hogar .

. Pertenezcan al 80% más vulnerable del RSH.

Las personas extranjeras también podrán acceder si cumplen los requisitos establecidos.

¿Cómo activar el cupón de gas?

La activación debe realizarse en el sitio cupondegas.gob.cl utilizando ClaveÚnica. De inmediato, el sistema verifica automáticamente si cumples los requisitos.

Tras completar el proceso, las personas recibirán un correo del Ministerio del Interior confirmando la activación y, posteriormente, otro de BancoEstado indicando cuándo podrán utilizar el beneficio.

Esto se debe a que, para usar el cupón, es necesario contar con una CuentaRUT activa. El beneficio estará disponible en la aplicación de BancoEstado o RutPay, aunque también se podrá imprimir un voucher físico en Caja Vecina.

¿Hasta cuándo se puede usar?

El beneficio solo podrá activarse una vez por hogar hasta el 30 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, el cupón vencerá automáticamente.

El monto solo podrá utilizarse para la compra de gas licuado en distribuidoras adheridas, y no funcionará como saldo libre dentro de la CuentaRUT.

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