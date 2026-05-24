Esta es la página web y el paso a paso para inscribirte y recibir el cupón de gas de $27.000

24 may. 2026 - 17:00 hrs.

El Gobierno confirmó las fechas de entrega del cupón de gas licuado de $27.000, un subsidio destinado al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que equivale aproximadamente al valor de un balón de gas de 15 kilos. Sin embargo, para acceder al aporte, las personas deberán realizar un trámite previo: inscribirse en un sitio web habilitado para el proceso.

La plataforma ya se encuentra disponible, y la inscripción al vale se podrá realizar desde ahora y hasta el 30 de junio.

¿Cuál es la página para inscribirse al cupón de gas?

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente en el sitio www.cupondegas.gob.cl. Aunque el beneficio no requiere una postulación tradicional, ya que está dirigido a todo hogar que esté dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares, las autoridades recalcaron que el aporte no será automático, por lo que es obligatorio completar el registro para recibirlo.

Cabe señalar que el subsidio considera los registros sociales vigentes hasta el 16 de abril de 2026.

Paso a paso para activar el cupón de gas

Para acceder al cupón de $27 mil, las personas deberán seguir estos pasos:

1. Ingresar al sitio web

Entrar a www.cupondegas.gob.cl.

2. Completar la inscripción

Con tu Clave Única, realizar el registro previo solicitado por el sistema para activar el beneficio.

3. Esperar la habilitación del cupón

Quienes se inscriban hasta el 29 de mayo podrán comenzar a utilizar el subsidio desde el 17 de junio.

Quienes se inscriban hasta el 12 de junio podrán comenzar a utilizar el subsidio desde el 2 de junio.

Quienes se inscriban hasta el 30 de junio podrán comenzar a utilizar el subsidio desde el 21 de julio.

En todos los casos, el cupón podrá usarse hasta el 30 de septiembre de 2026.

4. Elegir el canal de entrega

El beneficio será distribuido a través de tres modalidades: la billetera digital Rutpay, la Cuenta RUT de BancoEstado o mediante CajaVecina, alternativa incorporada para personas con dificultades de acceso a internet o menor manejo tecnológico.

Beneficio llegará a 7,5 millones de hogares

En medio del anuncio, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, sostuvo que quienes cumplan con el proceso “podrán oportunamente canjear a partir del día 17 de junio. Este beneficio no sería posible entregarlo si el gobierno no actuara con la responsabilidad que lo ha caracterizado; siempre va a estar la mano amiga del gobierno del presidente Kast para poder mitigar los efectos que alguna medida ha tenido en los bolsillos de sus hogares”.

Según se informó, el cupón de gas busca llegar a aproximadamente 7,5 millones de hogares en todo el país, con un aporte de $27.000, monto equivalente al valor aproximado de un balón de gas licuado de 15 kilos.

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