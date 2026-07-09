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Compensación por Expectativa de Vida para mujeres: ¿Desde qué edad se paga?

La Compensación por Expectativa de Vida es uno de los beneficios incorporados por la reforma de pensiones y busca aumentar el monto que reciben las mujeres jubiladas. El aporte se entrega de manera automática, por lo que no es necesario realizar una postulación para acceder a él.

Esta compensación funciona como una pensión adicional, calculada en Unidades de Fomento (UF), y tiene como objetivo reducir la diferencia que existe entre las pensiones de hombres y mujeres debido a la mayor expectativa de vida femenina, factor que influye en el cálculo de las jubilaciones.

¿Desde qué edad se paga la Compensación por Expectativa de Vida?

El beneficio comienza a pagarse a partir de los 65 años de edad, incluso si la mujer se pensionó antes de cumplir esa edad.

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Además, la compensación empezó a entregarse desde enero de 2026 y se incorpora automáticamente a la pensión de quienes cumplan los requisitos establecidos por la ley.

¿Quiénes pueden recibir este beneficio?

El aporte está dirigido a mujeres de 65 años o más que reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o de una compañía de seguros de vida, financiada con sus cotizaciones obligatorias conforme al Decreto N° 3.500 y que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Además, deben estar afiliadas y registrar al menos una cotización al Seguro Social destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

No obstante, este último requisito no se aplica a las mujeres que ya eran afiliadas o pensionadas bajo el Decreto N° 3.500 antes del 1 de agosto de 2025.

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¿Cuánto dinero entrega?

La ley establece una compensación mínima de 0,25 UF, aunque el monto definitivo dependerá de la edad de la beneficiaria y de la causal por la que obtuvo su pensión.

Para las mujeres que ya estaban pensionadas por vejez o invalidez sin cobertura del SIS al 1 de enero de 2026, el porcentaje de compensación quedó definido de la siguiente forma:

  • 65 años: 100%
  • 64 años: 75%
  • 63 años: 50%
  • 62 años: 25%
  • 61 años: 15%
  • 60 años: 5%

Si quieres saber si recibirás este beneficio, puedes consultar de forma gratuita en el sitio de ChileAtiende ingresando tu RUN y fecha de nacimiento (en este enlace).

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