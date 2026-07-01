Subsidio al empleo joven: ¿Por qué no se reciben más postulaciones?

01 jul. 2026 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Subsidio al Empleo Joven (SEJ) fue un beneficio estatal destinado a apoyar a trabajadores de entre 18 y 25 años de edad que pertenecieran al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Desde este año, dicho subsidio no recibirá más postulaciones, ya que fue reemplazado por la Ley del Subsidio Unificado de Empleo (SUE).

La nueva Ley crea un programa del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) que unifica y moderniza tres beneficios previos: el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional.

¿En qué consiste el nuevo Subsidio Unificado de Empleo?

¿Quiénes pueden acceder?

El beneficio está enfocado en facilitar la inserción, reingreso y permanencia en el trabajo formal de grupos proritarios:

Jóvenes : Entre 18 y 25 años

: Entre 18 y 25 años Mujeres : Entre 25 y 55 años

: Entre 25 y 55 años Personas en transición a la vejez : Desde 55 años y más

: Desde 55 años y más Personas con discapacidad: Inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad hasta los 64 años de edad

Se estableció el criterio de focalización socioeconómica de 40% del Registro Social de Hogares para todos los grupos salvo el de las personas con discapacidad, que no tendrá focalización socioeconómica.

Requisitos de postulación al SUE

Pertenecer a alguno de los grupos prioritarios .

. Ser trabajador/a dependiente o independiente que registre rentas según lo indicado en el art. N°42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y que además tenga los pagos de cotizaciones previsionales al día .

que registre rentas según lo indicado en el art. N°42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, y que además tenga los pagos de . Acreditar una r enta bruta mensual menor o igual a 2,25 Ingresos Mensuales Mínimos (IMM) ($1.190.250) . Por sobre este monto no habrá bonificación .

menor o igual a 2,25 Ingresos Mensuales Mínimos (IMM) . Por sobre este monto . Tener escasa experiencia laboral o desempleo de mediana duración: Quienes tengan 6 o más meses de desempleo continuo u 8 o más meses de desempleo discontinuo en un periodo de 18 meses.

de u de en un periodo de Empleadores: Acreditar que la contratación tenga un máximo de 3 meses de antigüedad al momento de la solicitud del subsidio.

Monto del beneficio

El monto máximo del subsidio que podrían recibir trabajadores y empleadores será de $185.150.

¿Cómo y cuándo postular al SUE?

Según indica el SENCE, "próximamente se informarán los detalles del nuevo beneficio", por lo que aún no existe información oficial sobre las fechas ni las vías de postulación.

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