Subsidio Familiar: Estos son los beneficiarios del aporte automático

28 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Las madres, padres o tutores legales que pertenezcan al 60% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH), pueden acceder al Subsidio Familiar (SUF). Este es un aporte económico para apoyar a quienes más lo necesitan.

El SUF es una ayuda monetaria distinta al Subsidio Familiar Automático, ya que este último se otorga, como lo sugiere su nombre, automáticamente a las familias del 40% más vulnerable del RSH.

¿Quiénes son los beneficiarios del SUF Automático?

Recibirán el pago automático quienes sean menores de 18 años y cumplan con los siguientes requisitos:

Menores de 8 años que participen en programas de salud infantil del Ministerio de Salud.

Mayores de 6 años que sean alumnos regulares de educación básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, a excepción de personas con discapacidad.

No recibir Asignación Familiar.

No recibir el Subsidio Familiar a través de la municipalidad.

No recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.

No recibir un ingreso igual o superior al valor del SUF.

Para este año, el Estado asignó $22.601 por cada carga familiar para el Subsidio Familiar. Si la carga es una persona con discapacidad, el monto será de $45.202.

Si quieres consultar la fecha de pago del Subsidio Familiar, ya sea el tradicional o el automático, debes entrar al siguiente enlace (clic aquí) e ingresar el RUT del beneficiario.

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