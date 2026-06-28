Subsidio Familiar: Estos son los beneficiarios del aporte automático
Las madres, padres o tutores legales que pertenezcan al 60% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH), pueden acceder al Subsidio Familiar (SUF). Este es un aporte económico para apoyar a quienes más lo necesitan.
El SUF es una ayuda monetaria distinta al Subsidio Familiar Automático, ya que este último se otorga, como lo sugiere su nombre, automáticamente a las familias del 40% más vulnerable del RSH.
¿Quiénes son los beneficiarios del SUF Automático?
Recibirán el pago automático quienes sean menores de 18 años y cumplan con los siguientes requisitos:
- Menores de 8 años que participen en programas de salud infantil del Ministerio de Salud.
- Mayores de 6 años que sean alumnos regulares de educación básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado, a excepción de personas con discapacidad.
- No recibir Asignación Familiar.
- No recibir el Subsidio Familiar a través de la municipalidad.
- No recibir el Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años.
- No recibir un ingreso igual o superior al valor del SUF.
Para este año, el Estado asignó $22.601 por cada carga familiar para el Subsidio Familiar. Si la carga es una persona con discapacidad, el monto será de $45.202.
Si quieres consultar la fecha de pago del Subsidio Familiar, ya sea el tradicional o el automático, debes entrar al siguiente enlace (clic aquí) e ingresar el RUT del beneficiario.
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