Comienza postulación al Subsidio DS1: Así puedes acceder al beneficio para tener casa propia

16 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Quienes tienen el sueño de la casa propia tendrán una nueva oportunidad a partir de este martes 16 de junio, a través de un nuevo proceso de postulación al Subsidio DS1.

Este beneficio es entregado directamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y está destinado a familias de clase media que no son propietarias de una propiedad y que cuentan con capacidad de ahorro.

El aporte estatal permite comprar una vivienda nueva o usada, dependiendo del tramo al que postule cada familia.

¿Cómo realizar la postulación?

El proceso de postulación contempla tres modalidades diferentes:

Postulación automática: A partir de las 8:30 horas del 16 de junio y hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.

A partir de las 8:30 horas del 16 de junio y hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026. Postulación en línea: A partir de las 8:30 horas del 17 de junio y hasta el 30 de junio de 2026 (16:00 horas).

A partir de las 8:30 horas del 17 de junio y hasta el 30 de junio de 2026 (16:00 horas). Solicitud de postulación vía formulario de postulación ciudadana: A partir de las 8:30 horas del 19 de junio y hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.

Postulación automática

La postulación automática está dirigida a quienes participaron en el segundo llamado del Subsidio DS1 realizado en noviembre de 2025 y no resultaron seleccionados.

Estas personas podrán revisar y aceptar la propuesta del Minvu, que será comunicada a través de un correo electrónico, o bien podrán revisarla directamente en www.minvuconecta.cl.

Además, tendrán la opción de cambiar la región y/o comuna de preferencia y el tramo de postulación, o bien rechazarla y postular por alguna de las otras vías.

Postulación en línea

Está destinada a quienes cuenten con Clave Única, tengan sus ahorros en instituciones financieras con conexión directa al Minvu y no necesiten acreditar situaciones especiales mediante documentación adicional.

Para postular, deben hacerlo directamente en la plataforma oficial del Minvu ingresando a este enlace.

Postulación mediante Formulario de Atención Ciudadana

Quienes no puedan utilizar las opciones anteriores podrán presentar su solicitud mediante el formulario de atención ciudadana (ingresa aquí), adjuntando los antecedentes requeridos para completar el proceso.

Requisitos para postular al Subsidio DS1

Los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos 18 años .

. Contar con cédula de identidad vigente .

. Contar con ClaveÚnica

Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.

para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses. Haber abierto dicha cuenta a más tardar el 30 de mayo de 2025.

Mantener depositado el ahorro mínimo exigido para el tramo al que se postula, reflejado como saldo disponible al 29 de mayo de 2026.

En el caso de las personas extranjeras, deberán contar con residencia definitiva vigente acreditada mediante su cédula de identidad para extranjeros.

El llamado estará disponible hasta el 30 de junio y los interesados podrán revisar los detalles de cada tramo y completar su postulación a través de las plataformas oficiales del Minvu.

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