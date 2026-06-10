Hipotecazo Pro de BancoEstado: ¿Cuánto se paga de dividendo por una casa de 3.000 UF?

10 jun. 2026 - 14:00 hrs.

BancoEstado relanzó su crédito Hipotecario PRO con una tasa rebajada, apuntando a que más familias chilenas puedan acceder a su primera vivienda. La iniciativa ofrece financiamiento de hasta el 90% del valor de la propiedad y un plazo de hasta 30 años para pagar.

El banco estatal presentó distintas modalidades de crédito, con tasas diferenciadas según el porcentaje de financiamiento, el tipo de vivienda y si el cliente tiene o no convenio de abono de remuneraciones con la institución.

¿En qué consiste el Hipotecario PRO?

El Hipotecario PRO es un crédito hipotecario de BancoEstado que opera con una tasa especial rebajada. Está disponible tanto para viviendas nuevas como usadas, y contempla dos grandes opciones: el financiamiento estándar del 80% y el financiamiento del 90% a través de la garantía estatal FOGAES, esta última solo para viviendas nuevas de hasta UF 4.000.

Para acceder a las tasas promocionales, el cliente debe contar con un plan de cuenta en BancoEstado —que incluye cuenta, línea de crédito y tarjeta de crédito— y activar el pago automático del dividendo (PAC) desde una cuenta del banco. También se permite complementar renta con un tercero, con o sin vínculo familiar.

Las tasas están vigentes para créditos con aprobación comercial otorgada entre el 5 de junio y el 30 de julio de 2026, con escritura firmada hasta el 30 de septiembre de 2026.

¿Cuánto se pagaría de dividendo por una casa de 3.000 UF?

Para una propiedad valorada en 3.000 UF, BancoEstado publicó cuatro simulaciones oficiales, todas calculadas a 30 años plazo y con la UF del 3 de junio de 2026 ($40.661,48):

Con el 80% de financiamiento (UF 2.400) y la tasa PRO de UF + 3,99% anual (CAE 4,54%), el dividendo mensual sería de $499.403 (UF 12,28) .

. Con el 80% de financiamiento con Convenio de Abono de Remuneraciones, la tasa baja a UF + 3,89% anual (CAE 4,45%) y el dividendo sería de $494.016 (UF 12,15).

Con el 90% de financiamiento vía FOGAES (UF 2.700) y la tasa PRO de UF + 3,10% anual (CAE 3,65%), el dividendo llegaría a $505.426 (UF 12,43) . Esta alternativa aplica solo para viviendas nuevas.

. Esta alternativa aplica solo para viviendas nuevas. Con el 90% de financiamiento FOGAES con Convenio de Abono de Remuneraciones, la tasa cae a UF + 3,0% anual (CAE 3,55%), dejando el dividendo en $499.663 (UF 12,29).

Todas las simulaciones incluyen seguros de incendio, sismo y desgravamen. Los valores de CAE y costo total del crédito (CTC) son de referencia y quedan sujetos a confirmación al momento de la tasación de la propiedad. El banco aclara que estas simulaciones no constituyen aprobación de crédito hipotecario.

Quienes deseen simular su caso particular pueden hacerlo en el sitio casaverso.cl, plataforma de BancoEstado enfocada en el universo de la vivienda.

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