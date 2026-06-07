Este servicio debes contratar para que BancoEstado te entrega una gift card de $120.000

07 jun. 2026 - 17:00 hrs.

Como modo de fidelizar a sus clientes, hasta fines de este mes de junio, BancoEstado está ofreciendo gift cards de $120.000. Para poder obtener este premio, solo hay que cumplir con ciertos requisitos.

En concreto, las gift cards se tratan de una recompensa para las personas que contraten por primera vez una póliza del Seguro Automotriz para uno o varios vehículos a través de BancoEstado Corredores de Seguro.

¿Cómo se puede obtener la gift card de $120 mil?

Quienes contraten este seguro hasta el próximo 30 de junio obtendrán, además de la gift card, 20 asistencias personales y para el vehículo, así como también un mes de suscripción gratis de televisión streaming para ver el Mundial 2026.

¿Cómo activar la gift card de BancoEstado?

Además de comprar por primera vez el seguro, para acceder a la gift card debes tener aceptada la factura o aprobada la inspección por parte de la compañía (según se trate de un vehículo nuevo o usado) y registrado mandato PAC/PAT activo para el cobro de su seguro automotriz para uno o más vehículos.

Tras esto, la compañía aseguradora te enviará un correo electrónico con el procedimiento para activar el beneficio en los siguientes plazos:

Contratación vía web (100% digital) : recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.

: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado. Contratación en sucursal BancoEstado o Call Center: recibirás tu Gift Card luego de 15 días hábiles posteriores al cobro de la primera cuota del plan contratado.

Con esto, los beneficiarios deberán dirigirse al sitio web que les indique la compañía de seguros e ingresar la información para activar la gift card, para lo cual tendrán un plazo de 3 meses desde que se recibió el correo electrónico con las instrucciones.

Finalizada esta activación, las personas tendrán un plazo máximo de un año para usar la gift card en los sitios web señalados.

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