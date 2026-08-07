Hombre de 29 años fue asesinado tras discusión al interior de un cité en La Cisterna

07 ag. 2026 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se registró durante las últimas horas en la Región Metropolitana. Un hombre de 29 años y nacionalidad colombiana, que contaba con situación migratoria regular, fue asesinado a disparos al interior de un cité ubicado en la calle María Vial, en la comuna de La Cisterna.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, el crimen ocurrió luego de que la víctima discutiera con otros dos sujetos en el lugar.

Los detalles del crimen

La víctima se encontraba junto a su prima en una de las habitaciones del inmueble cuando se generó el altercado con dos hombres que estaban en el segundo piso.

Durante la discusión, el hombre bajó al primer piso para intentar refugiarse en una pieza. Sin embargo, los agresores le dieron alcance y le percutaron al menos tres disparos.

Tras el ataque, los familiares del herido intentaron auxiliarlo y lo subieron a un camión tres cuartos estacionado afuera del cité para trasladarlo a un centro asistencial; no obstante, el hombre falleció en la parte trasera de la pick up.

Investigación y hallazgo de droga

Al lugar acudió personal de Carabineros, junto con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, quienes quedaron a cargo de los peritajes e indagatorias.

Hasta el momento, los autores del ataque se mantienen prófugos. Carabineros realizó una primera inspección en el sitio sin dar con el arma homicida ni con el paradero de los atacantes, por lo que el testimonio de la prima de la víctima y de otros residentes del lugar será clave para su identificación.

Además, se informó que durante la revisión del inmueble las policías encontraron droga al interior del cité, antecedente que quedó integrado a la investigación para determinar si existe vinculación con la motivación del crimen.