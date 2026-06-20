Corte de luz afectará a sectores de siete comunas este sábado 20 de junio: Durará hasta siete horas

20 jun. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 20 de junio en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en siete comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta siete horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 20 de junio?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Colina, Recoleta, Santiago, La Cisterna, La Florida, Lo Espejo y Maipú.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Colina

Colina / Enel

Corte de luz en Recoleta

Recoleta / Enel

Corte de luz en Santiago

Santiago / Enel

Corte de luz en La Cisterna

La Cisterna / Enel

Corte de luz en La Florida

La Florida / Enel

Corte de luz en Lo Espejo

Lo Espejo / Enel

Corte de luz en Maipú

Maipú / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

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