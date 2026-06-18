Falsos compradores de láminas del Mundial realizan disparos para robar a vendedor en Estación Central

18 jun. 2026 - 22:22 hrs.

¿Qué pasó?

La fiebre del Mundial de Fútbol está desbordada y el álbum oficial se ha transformado en uno de los objetos más codiciados por los fanáticos, un interés que también llegó a la delincuencia.

Durante la tarde de este jueves, un comerciante que fue contactado por redes sociales fue emboscado por falsos compradores en la calle Las Acacias, en Estación Central, quienes lo intimidaron con un arma de fuego para robarle los artículos que coordinaron con anterioridad para la venta.

Balazos por láminas

Los asaltantes intentaron quitarle las cajas con los stickers mundialistas, pero la víctima opuso resistencia. Esto desató un forcejeo en plena calle, momento en que los delincuentes percutaron cuatro disparos para amedrentarlo.

A pesar de los balazos, no se registraron personas lesionadas y el vendedor logró salvar sus láminas, aunque los sujetos alcanzaron a arrebatarle su billetera con 50 mil pesos en efectivo antes de escapar.

El oficial de ronda de la Prefectura Central de Carabineros, teniente Patricio Andrade, entregó los detalles del procedimiento:

"Al momento de juntarse, el comprador con un acompañante exhibieron un arma de fuego tipo pistola para intimidar al denunciante. El fin de esto era sustraerle las cajas con las láminas. Se inició un forcejeo donde se percutaron cuatro disparos hacia la vía pública con el fin de intimidar a la persona afectada. No hay lesionados dentro de los balances que se han establecido", explicó el teniente Andrade.

"Los delincuentes no logran el cometido debido a que la víctima se resiste al robo, logrando recuperar las cajas con las láminas", complementó el uniformado, añadiendo que a esta hora se toman declaraciones a testigos del sector. La fiscalía local dispuso que personal de Labocar de Carabineros quede a cargo de levantar la evidencia balística e iniciar las pericias para dar con los responsables.