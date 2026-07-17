"El chasis ya está tocando el suelo": Vehículo queda atrapado tras subirse a una vereda en La Cisterna

17 jul. 2026 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal continúa generando problemas en la Región Metropolitana. Durante la mañana de este viernes, un automóvil quedó completamente atrapado y hundido en el barro tras subirse a una vereda que se encontraba en reparación en la comuna de La Cisterna.

El hecho ocurrió específicamente a la altura del paradero 28 de la Gran Avenida. El conductor del vehículo, un residente de la comuna de Peñalolén, transitaba por el sector con el objetivo de retirar unos medicamentos cuando el terreno cedió por completo bajo el peso del automóvil debido a la acumulación de agua, y lo dejó incrustado entre barro, piedras y rocas.

Terreno inestable y falta de señalización

La acera se encontraba con arreglos previos que, sumados al escurrimiento de las lluvias del sistema frontal, volvieron la superficie muy inestable.

El conductor afectado reconoció que intentó realizar la maniobra, pero acusó una falta de advertencias visibles sobre los arreglos: "Obviamente, error mío. Veníamos a dejar unas cosas a la farmacia (...) Lo que yo digo es que no había, lamentablemente, una señalética que dijera: 'Oye, estamos trabajando acá, el pavimento está en mal estado o en reparación'".

Al intentar dar marcha atrás para salir del lugar, la situación empeoró debido a la pérdida de tracción y al hundimiento de la estructura. "Las dos ruedas que están por el lado derecho ya estaban sobre las microbaldosas, pero las otras dos ruedas del lado izquierdo del auto ya estaban metidas en el río. Fue imposible dar marcha atrás porque ya el chasis está tocando el suelo", detalló el afectado.

Posible infracción de Carabineros

Al lugar llegó personal de Carabineros y trabajadores de la división de gas natural para evaluar los riesgos en el sector y prestar apoyo. Sin embargo, el automovilista pedía criterio a los policías para que no lo multaran.

"Ya el tema está hecho. Lo único malo es que los carabineros me quieren partear. Así que espero que haya un poco de criterio por parte de ellos también en que no me parteen", dijo el conductor mientras gestionaba por su cuenta la llegada de una grúa.

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