Subsidio al crédito hipotecario: En estas instituciones financieras puedes usarlo

23 jun. 2026 - 12:00 hrs.

Hay un momento que se repite en miles de búsquedas de vivienda: la simulación del crédito hipotecario. En la pantalla, el número final del dividendo suele ser el que define si el sueño avanza o se detiene. En ese punto aparece el Subsidio al Crédito Hipotecario, un beneficio que permite reducir la tasa de interés del crédito y, con ello, el pago mensual de la vivienda.

No es un beneficio automático ni está disponible en cualquier institución. Su aplicación depende de condiciones específicas y de una red de entidades financieras que participan del programa, lo que convierte la elección del banco en una parte clave del proceso.

Cómo funciona el Subsidio al Crédito Hipotecario

El Subsidio al Crédito Hipotecario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) se aplica directamente sobre la tasa del crédito hipotecario, lo que impacta en el monto final del dividendo mensual.

Su activación ocurre al momento de contratar el crédito hipotecario, siempre que la operación se realice con una entidad financiera que tenga convenio vigente con el programa. El beneficio no se entrega de forma independiente, sino que se incorpora al financiamiento de la vivienda.

Bancos y entidades donde se puede usar el subsidio

El subsidio está disponible únicamente en instituciones financieras adscritas al programa del MINVU.

Entre ellas se encuentran BancoEstado, Banco Santander, Banco de Chile, BCI, Itaú Corpbanca, Banco Consorcio y Banco Falabella.

A estas opciones se suman Coopeuch y Mutuos Hipotecarios Renta Nacional, que también permiten aplicar el subsidio dentro de sus productos de financiamiento habitacional.

Cada entidad evalúa el crédito hipotecario de forma independiente, por lo que las condiciones finales dependen del análisis financiero de cada solicitante.

Las tasas de interés de cada institución

Viviendas que pueden acceder al beneficio

El subsidio está dirigido a la compra de viviendas nuevas con un valor de hasta 4.000 UF. Dentro de ese rango, el beneficio puede aplicarse al momento de la contratación del crédito con alguna de las instituciones habilitadas.

La reducción de la tasa se mantiene durante toda la vigencia del crédito, lo que se traduce en un menor dividendo mensual.

Se puede acceder al subsidio hasta el 27 de mayo de 2027 o hasta que se hayan otorgado los 50 mil subsidios disponibles.