Cupón de Gas: Así puedes cobrar y utilizar el beneficio para comprar cilindros

23 jun. 2026 - 07:00 hrs.

Miles de hogares en Chile pueden acceder al nuevo Cupón de Gas Licuado impulsado por el Gobierno en el marco del Plan Chile Sale Adelante, un apoyo extraordinario destinado a mitigar el impacto del alza de los precios de la energía durante el invierno.

El beneficio consiste en un aporte único de $27.000 que puede utilizarse exclusivamente para la compra de gas licuado y está dirigido a familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Sin embargo, para recibirlo no basta con cumplir los requisitos: los beneficiarios deben realizar un proceso de activación dentro de los plazos establecidos.

¿Cómo activar el Cupón de Gas?

La activación del beneficio debe realizarla el jefe o jefa de hogar registrado en el Registro Social de Hogares, para ello, es necesario ingresar con ClaveÚnica a la plataforma habilitada para el beneficio entre el 18 de mayo y el 30 de junio de 2026.

Una vez dentro del sistema, se verificará automáticamente si el hogar cumple con los requisitos exigidos y posteriormente se podrá solicitar la activación del cupón.

Tras completar el trámite, el usuario recibirá un correo electrónico con la confirmación y la fecha en que el beneficio estará disponible.

Importante: si el jefe o jefa de hogar no activa el cupón dentro del plazo establecido, perderá el derecho a recibir el aporte.

¿Cómo se cobra el cupón?

Para utilizar el beneficio es necesario contar con una CuentaRUT activa de BancoEstado.

Una vez que el cupón se encuentre disponible, podrá visualizarse a través de la aplicación BancoEstado o RutPay. También existe la opción de imprimirlo presencialmente en una sucursal CajaVecina.

Cuando el beneficiario compre gas licuado en un distribuidor adherido, deberá presentar el cupón al momento del pago.

El aporte puede utilizarse en una sola compra o en varias transacciones hasta completar los $27.000 disponibles. Si el valor de la compra supera el monto del cupón, la diferencia podrá pagarse con recursos propios.

Las autoridades recomiendan que quienes utilicen la aplicación BancoEstado o RutPay activen el pago únicamente cuando ya estén junto al distribuidor de gas o listos para recibir el pedido en su domicilio.

Además, se aconseja solicitar previamente al vendedor los datos requeridos por la aplicación para evitar errores durante el proceso de pago.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

El cupón está destinado a hogares que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

Estar inscritos en el Registro Social de Hogares.

en el Registro Social de Hogares. Pertenecer al 80% más vulnerable según el RSH vigente al 16 de abril de 2026.

Tener un jefe o jefa de hogar de 18 años o más.

¿Cuándo estará disponible el cupón?

La fecha de disponibilidad dependerá del momento en que se realizó la activación:

Activación entre el 18 y el 29 de mayo : disponible desde el 17 de junio.

: disponible desde el 17 de junio. Activación entre el 30 de mayo y el 12 de junio: disponible desde el 2 de julio.

Activación entre el 13 y el 30 de junio: disponible desde el 21 de julio.

En todos los casos, el beneficio podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026.

¿Qué pasa si no uso todo el dinero?

El Cupón de Gas Licuado es intransferible y no puede canjearse por dinero en efectivo.

Además, cualquier saldo que no haya sido utilizado vencerá automáticamente el 30 de septiembre de 2026, por lo que los beneficiarios deberán ocuparlo antes de esa fecha.

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