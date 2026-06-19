Gobierno detecta venta ilegal de cupones de gas: "Hasta el momento no hemos realizado denuncias"

19 jun. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno, a través de la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, reconoció que se han detectado casos de venta irregular del cupón de gas que el ejecutivo está entregando como beneficio a las familias más vulnerables.

“Nos han llegado algunos casos. Lamentablemente, estas son malas prácticas que existen en distintos beneficios que entrega el Estado. Cuando vemos que los utilizan de mala manera, son malas señales que tenemos que condenar”, aseguró Wulf en entrevista con Radio Bío Bío.

Comercialización ilegal en plataformas digitales

Así la secretaria de Estado reconoció que el beneficio, consistente en un cupón de $27.000 para la compra de gas licuado, ha estado siendo comercializado ilegalmente en plataformas como Marketplace.

“Lo que hemos visto es que, en términos generales, esto ha operado con normalidad y una población significativa se está viendo beneficiada”, sostuvo la ministra recordando que el beneficio está enfocado a las familias del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

E indicó que “son casos aislados porque la mayoría de la población es responsable y utiliza estos beneficios correctamente”.

Monitoreo del beneficio sin denuncias en tribunales

Pese a confirmar el ilícito, la ministra de Desarrollo Social descartó que se hayan iniciado acciones judiciales. “Hasta el momento no hemos realizado denuncias, pero sí lo estamos monitoreando”, afirmó.

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