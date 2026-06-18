Gobierno advierte sanciones por venta de cupones de gas: ¿A qué se arriesgan los beneficiarios?

18 jun. 2026 - 17:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una creciente controversia se ha generado en torno a la entrega de cupones de gas del plan de Gobierno "Chile Sale Adelante", luego de que miles de usuarios reportaran la comercialización de este beneficio de $27 mil en distintas plataformas y redes sociales.

Frente a esta situación, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó detalles sobre las consecuencias que podrían enfrentar los beneficiarios que sean sorprendidos vendiendo esta ayuda estatal.

La autoridad calificó estos hechos como una situación preocupante y cuestionó que algunas personas intenten obtener ganancias a partir de un beneficio destinado a familias vulnerables.

"Es lamentable y rechazamos que algunas personas intenten sacar un provecho económico de un beneficio que fue pensado y diseñado para apoyar al 80% de los hogares más vulnerables del país durante este invierno", lamentó.

Gobierno llama a no comercializar el beneficio

Si bien el subsecretario describió la venta de cupones como "casos aislados", realizó un llamado a la responsabilidad respecto del uso de esta ayuda económica.

Según explicó, este tipo de prácticas no solo desvirtúa el objetivo del beneficio, sino que también podría abrir la puerta a eventuales fraudes.

"Puede llevar a que personas sin escrúpulos realicen la venta a través de una falsificación de esta ayuda", advirtió.

Beneficiarios arriesgan perder el aporte

Respecto de las sanciones, Pavez enfatizó que todas las ayudas entregadas por el Estado cuentan con mecanismos de control y seguimiento que permiten detectar irregularidades en su utilización.

En ese sentido, recordó que existe una trazabilidad completa de la información asociada a cada beneficio y que las autoridades realizan fiscalizaciones permanentes sobre su uso.

"Al venderlo, se infringe la normativa de asignación económica, lo que faculta al Estado para retirar el beneficio en forma inmediata y bloquear la cuenta asociada (Cuenta RUT)", concluyó.