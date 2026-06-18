Cupón de gas: Esta es la fecha límite para utilizar el beneficio de $27 mil

18 jun. 2026 - 07:00 hrs.

El Cupón de Gas de $27 mil es un beneficio extraordinario que el Gobierno entrega a los hogares más vulnerables del país para ayudar a enfrentar el costo del gas licuado durante la temporada de invierno.

Quienes ya activaron el aporte. o aún planean hacerlo antes de que finalice el proceso. deben tener presente que el beneficio cuenta con una vigencia determinada y que no queda disponible inmediatamente después de realizar el trámite.

¿Hasta cuándo se puede utilizar el Cupón de Gas?

El beneficio podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2026 para comprar gas licuado en cualquiera de los distribuidores adheridos al programa.

Eso sí, el cupón no puede canjearse por dinero y, si al llegar esa fecha aún queda saldo disponible, este vencerá automáticamente y ya no podrá utilizarse.

Ojo con el plazo para activar el beneficio

Aunque el cupón puede utilizarse hasta el 30 de septiembre, la activación del beneficio solo estará disponible hasta el 30 de junio de 2026. Quienes no realicen el trámite antes de esa fecha perderán el derecho al aporte.

Para hacerlo, el jefe o jefa de hogar debe ingresar a la plataforma del beneficio (pincha aquí) utilizando su ClaveÚnica.

Activar el cupón no significa que podrás usarlo de inmediato

Una vez realizada la activación, el Gobierno enviará un correo electrónico informando la fecha en que el cupón quedará habilitado para comenzar a comprar gas licuado.

Las fechas de disponibilidad son las siguientes:

Si activaste el cupón entre el 18 y el 29 de mayo , podrás utilizarlo desde el 17 de junio.

, podrás utilizarlo desde el 17 de junio. Si lo activaste entre el 30 de mayo y el 12 de junio , estará disponible desde el 2 de julio.

, estará disponible desde el 2 de julio. Si lo activas entre el 13 y el 30 de junio, podrás utilizarlo desde el 21 de julio.

Cuando el beneficio esté disponible, los usuarios deberán contar con una CuentaRUT activa para acceder al cupón desde la aplicación Rutpay o la App BancoEstado. También existe la posibilidad de imprimirlo en una sucursal CajaVecina.

El cupón puede utilizarse en una o más compras de gas licuado, ya sea de forma presencial o mediante despacho a domicilio con distribuidores adheridos. Si el monto de la compra supera los $27 mil, la diferencia podrá pagarse con los fondos disponibles en la CuentaRUT.

¿Quiénes pueden recibir el Cupón de Gas?

El beneficio de $27 mil está dirigido a quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) al 16 de abril de 2026.

del Registro Social de Hogares (RSH) al 16 de abril de 2026. Ser jefe o jefa de hogar y tener 18 años o más.

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