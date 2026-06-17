Subsidio eléctrico: ¿Cuándo se publican los resultados de la quinta convocatoria?

17 jun. 2026 - 11:00 hrs.

El periodo de postulación de la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico cerró el pasado 5 de junio. Quienes postularon ahora esperan conocer si fueron seleccionados para recibir el beneficio, que otorgará un descuento directo en la cuenta de la luz durante el segundo semestre de 2026.

¿Cuándo se publican los resultados del Subsidio Eléctrico 2026?

Los resultados de la quinta convocatoria estarán disponibles en agosto de 2026, aunque aún no hay una fecha exacta confirmada, pues se publicará próximamente en el sitio oficial subsidioelectrico.cl.

De todas maneras, los resultados serán enviados al correo electrónico utilizado al momento de postular. Además, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ChileAtiende pondrán a disposición sus canales de atención presenciales y telefónicos para quienes necesiten consultar su situación.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio Eléctrico?

El monto del beneficio varía según el número de integrantes del hogar inscritos en el Registro Social de Hogares:

Hogares de 1 integrante : $17.346

: $17.346 Hogares de 2 a 3 integrantes : $22.548

: $22.548 Hogares de 4 o más integrantes: $32.224

El descuento es semestral y se aplica en 6 cuotas mensuales. Comenzará a verse reflejado en las cuentas de electricidad a partir de septiembre de 2026, dependiendo de los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

¿Se puede modificar la postulación después de conocer los resultados?

Sí. Los hogares beneficiados tendrán 15 días hábiles desde la publicación de los resultados (agosto 2026) para modificar información de su solicitud en caso de cambio de domicilio, a través de la plataforma SIMPLE o de las Secretarías Regionales Ministeriales.

Atención con los fraudes: cómo protegerse

Con la publicación de resultados suelen aumentar los intentos de estafa, por lo que es importante que se tenga en cuenta lo siguiente:

La Subsecretaría de Energía solo notifica por correo electrónico, nunca por SMS ni WhatsApp .

. Los correos oficiales no incluyen enlaces ni archivos adjuntos .

. Nunca se solicitarán datos personales, bancarios ni contraseñas.

Todo sobre Subsidio Eléctrico