Subsidio eléctrico: Estos son los montos que entregará

13 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El Ministerio de Energía anunció que esta quinta convocatoria al Subsidio Eléctrico será la última, ya que han decidido dejar de entregar este beneficio. Es más, antes de anunciar esta postulación, la ministra Ximena Rincón había señalado que no se entregaría, pero ello cambió.

Esta ayuda del Subsidio Eléctrico será muy útil, teniendo en cuenta que se anunció que en julio se espera un alza de las cuentas de luz.

¿Cuáles son los montos que entregará el Subsidio Eléctrico?

En cuanto al monto que podrán recibir los hogares beneficiados, este ha disminuido en comparación con las primeras cuatro convocatorias, variando según la cantidad de integrantes del hogar.

Esta quinta postulación al Subsidio Eléctrico entregará los siguientes montos según la cantidad de habitantes por hogar:

Hogares de 1 integrante: $17.346 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548 .

. Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

¿Cuándo salen los resultados de la última postulación al Subsidio Eléctrico?

Como el periodo de postulación concluyó el pasado viernes 5 de junio, ahora se esperan los resultados de la convocatoria, los que estarán disponibles desde el próximo 12 de agosto.

Las personas que resulten beneficiarias del subsidio podrán recibir el descuento en sus cuentas de luz para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y el pago será retroactivo.

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