Quinta convocatoria a Subsidio Eléctrico: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

06 jun. 2026 - 08:00 hrs.

El viernes terminó el proceso de postulación a la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio que se entrega hace casi dos años con el propósito de reducir el costo de la cuenta de la luz en los hogares de las familias chilenas.

El Gobierno abrió esta nueva convocatoria, lo que será de mucha utilidad para los hogares, teniendo en cuenta que se espera que en julio suban las cuentas de luz.

¿Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico?

Las personas que resulten beneficiarias del subsidio podrán recibir el descuento en sus cuentas de luz para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, siendo el pago de manera retroactiva.

Para conocer quiénes recibirán el Subsidio Eléctrico, los postulantes deberán esperar hasta el 12 de agosto, fecha en que se conocerán los resultados.

¿Cuánto dinero recibirán los hogares beneficiados?

En cuanto al monto que podrán recibir los hogares beneficiados, este ha disminuido en comparación con las tres primeras cuatro convocatorias y según la cantidad de integrantes del grupo familiar.

Los resultados de esta quinta postulación al Subsidio Eléctrico entregarán los siguientes montos según la cantidad de habitantes por hogar:

Hogares de 1 integrante: $17.346 .

. Hogares de 2 a 3 integrantes: $22.548.

Hogares de 4 o más integrantes: $31.224.

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